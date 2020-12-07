У Центрі громадського здоров’я МОЗ України прогнозують пік захворюваності на коронавірус у середині січня 2021 року.

В.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін заявив, що пік захворюваності на коронавірус припаде на середину січня. Про це він сказав виданню ЛІГА.Life.

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Кузін додав, що піковий період, ймовірно, триватиме до середини лютого 2021 року. Також він додав, що з точки зору епідеміології або статистики, яка є станом на 7 грудня, локдаун неминучий.

Розрахунки показують, що пікові періоди захворюваності припадуть на середину січня і триватимуть десь до середини лютого. За різними математичними моделями, міжнародними в тому числі природній спад захворюваності на коронавірусну хворобу очікується не раніше лютого 2021 року,

– пояснив він.

Ігор Кузін розповів, що перед впровадженням локдауну в Україні мають враховувати 2 фактори:

спроможність системи охорони здоров’я – обмеження мають бути до того, як станеться колапс;

обмеження мають бути перед тим, як очікуємо святкування чи інші масові скупчення.

"Тобто локдаун має бути до великих святкувань і до природного спаду інфекції, щоб ми уникнули катастрофічних наслідків", – зауважив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України.



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