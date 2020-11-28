В Україні за добу на коронавірус захворіли 16 294 людини
За минулу добу, 27 листопада, в Україні зафіксували 16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.
Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці. За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.
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За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіла 709 701 людина, з них одужали – 335 135 осіб. На жаль, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 12 093 українців.
У МОЗ заявили, що впродовж минулої доби, 27 листопада, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли 184 мешканці України, натомість видужали – 8 897 хворих.
Скільки хворих на COVID-19 в областях України станом на 28 листопада
- місто Київ – 67 278 випадків;
- Вінницька область – 17 051 випадок;
- Волинська область – 23 656 випадків;
- Дніпропетровська область – 36 487 випадків;
- Донецька область – 22 210 випадків;
- Житомирська область – 29 098 випадків;
- Закарпатська область – 22 974 випадки;
- Запорізька область – 29 296 випадків;
- Івано-Франківська область – 35 374 випадки;
- Київська область – 36 214 випадків;
- Кіровоградська область – 4 941 випадок;
- Луганська область – 6 185 випадків;
- Львівська область – 45 052 випадки;
- Миколаївська область – 17 710 випадків;
- Одеська область – 42 851 випадок;
- Полтавська область – 21 490 випадків;
- Рівненська область – 30 430 випадків;
- Сумська область – 27 603 випадки;
- Тернопільська область – 27 425 випадків;
- Харківська область – 54 517 випадків;
- Херсонська область – 9 845 випадків;
- Хмельницька область – 28 917 випадків;
- Черкаська область – 22 053 випадки;
- Чернівецька область – 33 291 випадок;
- Чернігівська область – 17 753 випадки.
Що відомо про тестування в Україні
За минулу добу в Україні здійснили 67 348 тестувань на коронавірусну інфекцію. З них – 43 458 методом ПЛР і 23 890 методом ІФА.
Загалом, станом на 28 листопада в Україні здійснили понад 4 463 249 тестувань методом ПЛР.
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