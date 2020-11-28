За минулу добу, 27 листопада, в Україні зафіксували 16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці. За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.

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За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіла 709 701 людина, з них одужали – 335 135 осіб. На жаль, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 12 093 українців.

У МОЗ заявили, що впродовж минулої доби, 27 листопада, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли 184 мешканці України, натомість видужали – 8 897 хворих.

Скільки хворих на COVID-19 в областях України станом на 28 листопада

місто Київ – 67 278 випадків;

Вінницька область – 17 051 випадок;

Волинська область – 23 656 випадків;

Дніпропетровська область – 36 487 випадків;

Донецька область – 22 210 випадків;

Житомирська область – 29 098 випадків;

Закарпатська область – 22 974 випадки;

Запорізька область – 29 296 випадків;

Івано-Франківська область – 35 374 випадки;

Київська область – 36 214 випадків;

Кіровоградська область – 4 941 випадок;

Луганська область – 6 185 випадків;

Львівська область – 45 052 випадки;

Миколаївська область – 17 710 випадків;

Одеська область – 42 851 випадок;

Полтавська область – 21 490 випадків;

Рівненська область – 30 430 випадків;

Сумська область – 27 603 випадки;

Тернопільська область – 27 425 випадків;

Харківська область – 54 517 випадків;

Херсонська область – 9 845 випадків;

Хмельницька область – 28 917 випадків;

Черкаська область – 22 053 випадки;

Чернівецька область – 33 291 випадок;

Чернігівська область – 17 753 випадки.

Важливо! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Що відомо про тестування в Україні

За минулу добу в Україні здійснили 67 348 тестувань на коронавірусну інфекцію. З них – 43 458 методом ПЛР і 23 890 методом ІФА.

Загалом, станом на 28 листопада в Україні здійснили понад 4 463 249 тестувань методом ПЛР.