Партія "Голос" ознайомила уряду України з рекомендаціями щодо першочергових кроків для вакцинації населення від COVID-19. Тож конкретно хто і коли має отримати щеплення від коронавірусу – розповіла представниця партії.

Нардепка фракції "Голос" та членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина запевнила, що Україні потрібна підготовча робота для того, аби вакцинувати 20 мільйонів людей. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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Чи достатньо отримати вакцину

За її словами, недостатньо отримати вакцину, потрібно виконати низку задач, зокрема:

треба оцінити техніку, яка є в країні: холодильники, засоби для перевезення тощо;

вирішити, хто робитиме вакцинацію, адже медперсоналу очевидно не буде достатньо. Через це треба вже зараз починати навчання нових людей, яких пізніше залучать у програму;

обрати місця, де проводитимуть вакцинацію;

сформувати виїзні бригади;

запровадити комунікаційні кампанії. Адже наразі приблизно 50% українців сумніваються, чи їм взагалі потрібно вакцинуватися.

Також на урядовому рівні в Україні повинна бути людина, яка відповідальна за програму. Вона координуватиме роботу міністерства охорони здоров'я і роботу в областях.

В Україні немає умов для зберігання вакцини від COVID-19,

– зазначила Стефанишина.

Коли Україна отримає вакцину

Нардепка відзначила, що уряд України співпрацює з програмою Covacs. В її межах держава повинна отримати 8 мільйон доз вакцини. Це дорівнюватиме вакцинації 4 мільйонів осіб, оскільки одній людині потрібно вводити 2 дози. За прогнозами, як ствердила експертка, це має відбутися у травні.

Також мовиться і про другу постачу – вакцина, закуплена за державні кошти. Наразі в держбюджет заклали 2,6 мільярда гривень на закупівлю доз на 2021 рік. Тож з початку року МОЗ має долучити державним підприємствам медичної закупівлі України це здійснити. Такий процес може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Що ще потрібно зробити

На думку Стефанишиної, оскільки потрібно реалізувати план величезної програми, то вже зараз необхідно вести перемовини з виробниками. Це потрібно зробити для того, щоб розуміти, які вакцини на ринку є доступними та на що Україна може розраховувати, аби якнайскоріше доставити потрібні дози на територію держави.

"Я вважаю, що січень – лютий – дуже оптимістичні прогнози. Думаю, в березні могла б бути та дата, коли державна постача могла б приїхати", – зауважила депутатка. Також вона додала, що перша партія вакцини – нараховуватиме 1 мільйон 200 доз – тобто лише на 600 тисяч населення.

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