Міністерство охорони здоров'я оголосило про тестування запису та виклику літніх людей на щеплення проти коронавірусу. Алгоритм почнуть тестувати вже наступного тижня.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Початок тестування запису та виклику на щеплення він оголосив після візиту в одну з лікарень Борисполя.

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Віктор Ляшко – головний санлікар країни “Інформація, яку почув від медиків вже лягла в основу нового проєкту розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Наступного тижня протестуємо модель запису/виклику на щеплення від COVID-19 людей похилого віку ”.

Що відомо про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

У МОЗ повідомили, що вакцинація українців від коронавірусу може початися в лютому 2021 року.

Ймовірно, Україна отримає перші дози вакцини від коронавірусу в першому кварталі наступного року.

COVAX (система розподілу вакцини від ВООЗ) офіційно схвалила запиту на отримання 8 мільйонів доз вакцини.

Цієї кількості вистачить для 4 мільйонів людей.

Чи будуть українці вакцинуватись проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал