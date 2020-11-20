Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко сказав, що до кінця листопада в Україні надійде понад 8 тисяч кисневих концентраторів, які є вкрай необхідними для людей із коронавірусом.

Тимошенко заявив, що проблема нестачі кисню в лікарнях для пацієнтів з COVID-19 вирішує офіс президента спільно з областними державними адміністрації шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню. Про це пише видання Интерфакс.

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Кисню у великій кількості недостатньо. Ми спільно з усіма обласними адміністраціями йдемо по шляху швидкої закупівлі концентраторів кисню, машин на одну або дві койки. Ми знайшли за тиждень вже 10 тисяч концентраторів, і вони приїжджають просто тисячами щодня. Всі імпортери, які возять зараз концентратори, працюють саме з закріпленими регіонами. Ми в Офісі президента надаємо допомогу по логістиці, а далі вже ОДА працюють безпосередньо з імпортерами,

– пояснив він.

Кирило Тимошенко зазначив, що за перші два тижні листопада були поставлені 5,5 тисяч концентраторів.

"Я думаю, за поточний тиждень ми отримаємо кілька тисяч, на наступному тижні – ще кілька тисяч. До 1 грудня мають приїхати ще 8,3 тисяч штук", – наголосив Тимошенко.

Зауважимо, що у Україні за минулу добу підтвердили рекордні 13 357 хворих на COVID-19, з них – 539 дітей. Про те, у яких областях за останню добу підтвердили найбільшу кількість випадків захворюваності читайте тут.