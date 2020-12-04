В Україні введуть презумпцію незгоди на вакцинацію. Тобто від неї можна буде офіційно відмовитись, але вона залишатиметься обов'язковою.

Попри поширену думку, в Україні вакцинація обов'язкова ще з часів початку незалежності. Через презумпцію згоди відповідальність за відмову від вакцинації лягає на лікаря, а не на людину, яка відмовляється імунізувати себе або свою дитину, повідомляє 24 канал.

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В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, що вакцинація в україні залишиться обов'язковою, але тепер від неї можна буде відмовитись.

Ми заміняємо презумпцію згоди на презумпцію незгоди. Тебе ніхто не примушує вакцинуватися, але вона (вакцинація - ред.) обов'язкова. Ти можеш не вакцинуватися, але ти погодься. Не лікарі тобі відмовили, а ти сам погодився та взяв на себе відповідальність,

– розповів Радуцький.

Як діятиме презумпція згоди

Раніше головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів, як в Україні діятиме відмова від вакцинації.