В Україні може знизитися кількість хворих на COVID-19: дані НАН
У Національній академії наук заявили, що в Україні до кінця 2020 року може знизитися захворюваність на COVID-19. Вони припустили, що 28 грудня за добу зафіксують лише 2 356 випадків інфікування.
Водночас протягом 2 наступних тижнів кількість хворих на коронавірус в Україні зменшуватиметься. Такі дані отримали завдяки статистичній моделі Prophet, повідомили у НАН.
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Згідно з дослідженням, попри прогнозоване зменшення хворих впродовж наступних 2 тижнів, немає підтверджень, що це триватиме й надалі.
Ряд спостережень є надто малим для таких прогнозів, тому рекомендовано використовувати їх обережно,
– зазначили у НАН.
За даними експертів, похибка прогнозів збільшується разом з інтервалом прогнозування.
Скільки буде випадків захворювання
У НАН повідомили, що відповідно до статистичної моделі Prophet, середня кількість нових випадків протягом 8 – 14 грудня становитиме 9 384. Водночас впродовж 15 – 21 грудня можуть виявити 7 413 випадків інфікування коронавірусом.
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Натомість компартментна модель SEIR-U теж прогнозує спад захворюваності, однак дещо менший у порівнянні з Prophet – 11 062 випадки протягом 8 – 14 грудня та 10 043 впродовж 15 – 21 грудня.
У НАН також зазначили, що у листопаді 2020 року динаміка смертності в Україні значно сповільнилась у порівнянні з жовтнем.
Водночас на початку грудня темпи поширення COVID-19 зменшилися. За даними експертів, відсоток виявлених хворих під час ПЛР-тестування за цей час не змінився.
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