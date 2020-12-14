У Національній академії наук заявили, що в Україні до кінця 2020 року може знизитися захворюваність на COVID-19. Вони припустили, що 28 грудня за добу зафіксують лише 2 356 випадків інфікування.

Водночас протягом 2 наступних тижнів кількість хворих на коронавірус в Україні зменшуватиметься. Такі дані отримали завдяки статистичній моделі Prophet, повідомили у НАН.

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Згідно з дослідженням, попри прогнозоване зменшення хворих впродовж наступних 2 тижнів, немає підтверджень, що це триватиме й надалі.

Ряд спостережень є надто малим для таких прогнозів, тому рекомендовано використовувати їх обережно,

– зазначили у НАН.

За даними експертів, похибка прогнозів збільшується разом з інтервалом прогнозування.

Скільки буде випадків захворювання

У НАН повідомили, що відповідно до статистичної моделі Prophet, середня кількість нових випадків протягом 8 – 14 грудня становитиме 9 384. Водночас впродовж 15 – 21 грудня можуть виявити 7 413 випадків інфікування коронавірусом.

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Натомість компартментна модель SEIR-U теж прогнозує спад захворюваності, однак дещо менший у порівнянні з Prophet – 11 062 випадки протягом 8 – 14 грудня та 10 043 впродовж 15 – 21 грудня.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Україні виявили понад 900 тисяч хворих на COVID-19. Станом на 14 грудня, одужали вже 506 718 людей. На жаль, померли 15 247 пацієнтів.

У НАН також зазначили, що у листопаді 2020 року динаміка смертності в Україні значно сповільнилась у порівнянні з жовтнем.

Водночас на початку грудня темпи поширення COVID-19 зменшилися. За даними експертів, відсоток виявлених хворих під час ПЛР-тестування за цей час не змінився.



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