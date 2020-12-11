В Україні фіксують повторні випадки зараження коронавірусом. Людей, що захворіли на COVID-19 повторно, зареєстрували вже в декількох областях.

Під час ранкового брифінгу 11 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, в яких областях зафіксували повторні випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомляє 24 канал.

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В Україні проводять облік хворих на COVID-19 в електронній системі епідеміологічного нагляду. В Чернівецькій, Кіровоградській та інших областях деякі колишні пацієнти з COVID-19 почали хворіти знову.

Це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому. І зараз вони захворіли вдруге,

– розповів Максим Степанов.

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