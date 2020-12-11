В Україні люди почали повторно хворіти на COVID-19: скільки тривав імунітет
В Україні фіксують повторні випадки зараження коронавірусом. Людей, що захворіли на COVID-19 повторно, зареєстрували вже в декількох областях.
Під час ранкового брифінгу 11 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, в яких областях зафіксували повторні випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомляє 24 канал.
До теми Імунітет до COVID-19 може тривати роками: нове дослідження
В Україні проводять облік хворих на COVID-19 в електронній системі епідеміологічного нагляду. В Чернівецькій, Кіровоградській та інших областях деякі колишні пацієнти з COVID-19 почали хворіти знову.
Це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому. І зараз вони захворіли вдруге,
– розповів Максим Степанов.
Що відомо про імунітет до коронавірусу
- З різних країн надходять повідомлення про повторні випадки інфікування коронавірусом. Втім, таких заяв не надто багато.
- Поки що мало даних про те, скільки насправді триває імунітет до коронавірусу. Згідно з одними дослідженнями він може тривати близько 6 місяців, а згідно з іншими – роками. Тож поки що вчені не прийшли до спільної думки.
- Існує гіпотеза, що повторно інфікуватися коронавірусом можуть лише люди з імунодефіцитними станами. Наприклад, після хімії та променевої терапії, люди з ВІЛ та іншими захворюваннями, які вражають імунну систему.
- Коронавірус COVID-19 відносно нове та ще недостатньо вивчене захворювання. Оскільки пандемія розпочалась лише взимку 2020 року, то науковці не ризикують робити точних прогнозів стосовно тривалості імунітету до цієї хвороби. Але певні висновки можна зробити на прикладі близьких родичів COVID-19 – вірусів SARS і MERS.
- Люди, які перехворіли на SARS у 2002-2003 роках, мали специфічні антитіла до вірусу впродовж 1 – 3 років. А у деяких пацієнтів їх знаходили і 12 років по тому.
- Натомість у людей, які перехворіли на MERS, специфічні антитіла до вірусу зберігались щонайменше 34 місяці.
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