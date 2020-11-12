Станом на ранок 12 листопада в Україні повідомили про нових 11 057 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники. Загальна кількість заражених з початку епідемії зросла до 500 865.

За 11 листопада в Україні госпіталізовано 1 509 осіб. На жаль, померло ще 198 людей від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 9 145. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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За вчора, 11 листопада, одужало 6 235 пацієнтів. За добу здійснено 77 149 тестувань (зокрема методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).

Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні захворіло – 500 865 осіб, одужало – 227 694, померло від ускладнень – 9 145 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу, 11 листопада, зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

Статистика поширення коронавірусу у регіонах

місто Київ – 47 563 випадки;

Вінницька область – 13 153 випадки;

Волинська область – 17 610 випадків;

Дніпропетровська область – 19 169 випадків;

Донецька область – 15 478 випадків;

Житомирська область – 20 589 випадків;

Закарпатська область – 18 470 випадків;

Запорізька область – 16 084 випадки;

Івано-Франківська область – 26 252 випадки;

Київська область – 22 431 випадок;

Кіровоградська область – 3 422 випадки;

Луганська область – 4 822 випадки;

Львівська область – 35 535 випадків;

Миколаївська область – 11 373 випадки;

Одеська область – 30 704 випадки;

Полтавська область – 13 767 випадків;

Рівненська область – 23 585 випадків;

Сумська область – 16 101 випадок;

Тернопільська область – 22 798 випадків;

Харківська область – 45 469 випадків;

Херсонська область – 6 272 випадки;

Хмельницька область – 21 392 випадки;

Черкаська область – 11 323 випадки;

Чернівецька область – 26 699 випадків;

Чернігівська область – 10 804 випадки.

Важливо! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень в Україні і скасував поділ країни на зони та повернув загальнонаціональний карантин.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу