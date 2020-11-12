В Україні на коронавірус захворіло ще 11 057 людей: статистика
Станом на ранок 12 листопада в Україні повідомили про нових 11 057 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники. Загальна кількість заражених з початку епідемії зросла до 500 865.
За 11 листопада в Україні госпіталізовано 1 509 осіб. На жаль, померло ще 198 людей від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 9 145. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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За вчора, 11 листопада, одужало 6 235 пацієнтів. За добу здійснено 77 149 тестувань (зокрема методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).
Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу, 11 листопада, зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.
Статистика поширення коронавірусу у регіонах
- місто Київ – 47 563 випадки;
- Вінницька область – 13 153 випадки;
- Волинська область – 17 610 випадків;
- Дніпропетровська область – 19 169 випадків;
- Донецька область – 15 478 випадків;
- Житомирська область – 20 589 випадків;
- Закарпатська область – 18 470 випадків;
- Запорізька область – 16 084 випадки;
- Івано-Франківська область – 26 252 випадки;
- Київська область – 22 431 випадок;
- Кіровоградська область – 3 422 випадки;
- Луганська область – 4 822 випадки;
- Львівська область – 35 535 випадків;
- Миколаївська область – 11 373 випадки;
- Одеська область – 30 704 випадки;
- Полтавська область – 13 767 випадків;
- Рівненська область – 23 585 випадків;
- Сумська область – 16 101 випадок;
- Тернопільська область – 22 798 випадків;
- Харківська область – 45 469 випадків;
- Херсонська область – 6 272 випадки;
- Хмельницька область – 21 392 випадки;
- Черкаська область – 11 323 випадки;
- Чернівецька область – 26 699 випадків;
- Чернігівська область – 10 804 випадки.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень в Україні і скасував поділ країни на зони та повернув загальнонаціональний карантин.
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