Очільник МОЗ України Максим Степанов вважає, що уряд зможе безкоштовно вакцинувати від коронавірусу людей із "груп ризику".

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив під час програми "Свобода слова Савіка Шустера", пишу 24 канал.

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Нагадаємо, що Україна розраховує отримати доступ до майбутньої вакцини від коронавірусу у рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX), який планує забезпечити 180 країн світу двома мільярдами доз вакцин до кінця 2021 року.

Я впевнений, що хоча б ті "групи ризику", які ми визначили в країні, ми повинні обов'язково в першу чергу почати вакцинувати. І зрозуміло, що це за професійною ознакою – медичні працівники, освітяни – і група ризику – літні люди і ті, хто має захворювання,

– пояснив Степанов.

Також в ефірі голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, що вакцинація в україні залишиться обов'язковою, але тепер від неї можна буде відмовитись.

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 801 716 людей, одужало – 412 533 особи. На жаль, від ускладнень помер 13 421 пацієнт, за минулу добу зафіксовано 226 летальних випадків.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу