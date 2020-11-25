В Україні багато хворих з важким перебігом COVID-19: лікар з Ізраїлю назвав просту причину
В Україні багато госпіталізованих з коронавірусом та досить висока смертність внаслідок хвороби. Лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль висловив свою думку, в чому може бути причина.
Борис Бриль вважає, що в Україні багато важких хворих на коронавірус через неграмотне призначення лікування на початку захворювання. Про це повідомляє Obozrevatel.
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Так, за словами лікаря, в Україні більшість пацієнтів починають лікувати неправильно від початку амбулаторного лікування вдома. Найпоширеніша медична помилка, яка призводить до важчого перебігу хвороби і смерті – даремне призначення антибіотиків та неефективних експериментальних засобів проти COVID-19.
У вас дається величезна кількість антибіотиків. І потім люди потрапляють у шпиталь з антибіотикорезистентною пневмонією. У вас досі даються протималярійні препарати, які призводять до порушень ритму серця й так далі,
– розповів Бриль.
Бриль зауважив, що країні необхідний чіткий протокол лікування за ступенями тяжкості, а неправильне призначення має тягнути за собою кримінальну відповідальність.
Коронавірус в Україні: коротко про головне
- Станом на 25 листопада в Україні зареєстрували 661 858 хворих на коронавірус, 13 882 з яких за минулу добу.
- 307 778 українців подолали хворобу.
- Від початку пандемії від коронавірусу померли 11 492 інфікованих мешканців країни.
- Впродовж 24 листопада до лікарень госпіталізували 1 818 хворих.
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