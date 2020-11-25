В Україні багато госпіталізованих з коронавірусом та досить висока смертність внаслідок хвороби. Лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль висловив свою думку, в чому може бути причина.

Борис Бриль вважає, що в Україні багато важких хворих на коронавірус через неграмотне призначення лікування на початку захворювання. Про це повідомляє Obozrevatel.

Актуально В Україні виявили 13 882 нових випадки зараження COVID-19 за добу: статистика

Так, за словами лікаря, в Україні більшість пацієнтів починають лікувати неправильно від початку амбулаторного лікування вдома. Найпоширеніша медична помилка, яка призводить до важчого перебігу хвороби і смерті – даремне призначення антибіотиків та неефективних експериментальних засобів проти COVID-19.

У вас дається величезна кількість антибіотиків. І потім люди потрапляють у шпиталь з антибіотикорезистентною пневмонією. У вас досі даються протималярійні препарати, які призводять до порушень ритму серця й так далі,

– розповів Бриль.

Бриль зауважив, що країні необхідний чіткий протокол лікування за ступенями тяжкості, а неправильне призначення має тягнути за собою кримінальну відповідальність.

Коронавірус в Україні: коротко про головне