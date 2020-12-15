Станом на 15 грудня в Україні добовий приріст хворих на COVID-19 становить 8 416, з них 412 дітей та 447 медпрацівників. Впродовж доби від ускладнень померли 233 пацієнти.

Статистика МОЗ за 15 грудня Відомо, що госпіталізації потребували 1 479 людей. Натомість видужали – 16 150 хворих, зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Українські лабораторії здійснили 55 856 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893. До теми Хворих на COVID-19 в Україні виявлятимуть більше: Степанов назвав причину За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 909 082 людини .

. Станом на 15 грудня одужали – 522 868 осіб.

Відомо, що внаслідок ускладненого перебігу коронавірусної хвороби померли 15 480 пацієнтів.

Всього лабораторії здійснили 5 084 649 ПЛР-тестувань. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ – 93 302 випадки;

Вінницька область – 19 977 випадків;

Волинська область – 28 527 випадків;

Дніпропетровська область – 49 961 випадок;

Донецька область – 30 062 випадки;

Житомирська область – 34 511 випадків;

Закарпатська область – 26 281 випадок;

Запорізька область – 43 034 випадки;

Івано-Франківська область – 40 875 випадків;

Київська область – 49 335 випадків;

Кіровоградська область – 7 273 випадки;

Луганська область – 7 987 випадків;

Львівська область – 54 233 випадки;

Миколаївська область – 24 404 випадки;

Одеська область – 59 113 випадків;

Полтавська область – 30 025 випадків;

Рівненська область – 36 599 випадків;

Сумська область – 36 098 випадків;

Тернопільська область – 31 374 випадки;

Харківська область – 62 708 випадків;

Херсонська область – 14 346 випадків;

Хмельницька область – 34 919 випадків;

Черкаська область – 32 272 випадки;

Чернівецька область – 37 080 випадків;

Чернігівська область – 24 786 випадків. В статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя. Зверніть увагу! З 19 грудня в Україні діятимуть нові карантинні обмеження, більше про це читайте в матеріалі 24 каналу.

В Україні діятимуть нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

