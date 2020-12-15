В Україні 8 416 нових хворих на коронавірус, смертність знову зросла
Станом на 15 грудня в Україні добовий приріст хворих на COVID-19 становить 8 416, з них 412 дітей та 447 медпрацівників. Впродовж доби від ускладнень померли 233 пацієнти.
Статистика МОЗ за 15 грудня
Відомо, що госпіталізації потребували 1 479 людей. Натомість видужали – 16 150 хворих, зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Українські лабораторії здійснили 55 856 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893.
До теми Хворих на COVID-19 в Україні виявлятимуть більше: Степанов назвав причину
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 93 302 випадки;
- Вінницька область – 19 977 випадків;
- Волинська область – 28 527 випадків;
- Дніпропетровська область – 49 961 випадок;
- Донецька область – 30 062 випадки;
- Житомирська область – 34 511 випадків;
- Закарпатська область – 26 281 випадок;
- Запорізька область – 43 034 випадки;
- Івано-Франківська область – 40 875 випадків;
- Київська область – 49 335 випадків;
- Кіровоградська область – 7 273 випадки;
- Луганська область – 7 987 випадків;
- Львівська область – 54 233 випадки;
- Миколаївська область – 24 404 випадки;
- Одеська область – 59 113 випадків;
- Полтавська область – 30 025 випадків;
- Рівненська область – 36 599 випадків;
- Сумська область – 36 098 випадків;
- Тернопільська область – 31 374 випадки;
- Харківська область – 62 708 випадків;
- Херсонська область – 14 346 випадків;
- Хмельницька область – 34 919 випадків;
- Черкаська область – 32 272 випадки;
- Чернівецька область – 37 080 випадків;
- Чернігівська область – 24 786 випадків.
В статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
В Україні діятимуть нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною
Вибір редакції