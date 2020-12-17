Україна зараз на плато по захворюваності COVID-19, – Шмигаль
Станом на середину грудня 2020 року Україна перебуває на плато із захворюваності COVID-19. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Раніше Денис Шмигаль прогнозував, що Україна вийде на плато по захворюваності на COVID-19 у грудні 2020. Під час онлайн-конференції видання "НВ" "Україна і світ у 2021 році" 17 грудня прем'єр-міністр заявив, що це вже сталося.
Читайте також Денис Шмигаль прокоментував можливу тривалість карантину
Вважаю, що на сьогодні ми справляємося. У нас плато (захворюваності на COVID-19 – 24 канал). Це дає нам можливість завершити рік,
– сказав глава уряду.
Мовиться про те, що країна перебуває у стабільному, усталеному стані (це й означає термін плато), коли можна прогнозувати майбутнє. Чого не можна було сказати про ситуацію, яка склалася весною.
За словами Шмигаля, покращення загальної ситуації у сфері боротьби з коронавірусом відбулося завдяки впровадженню карантину вихідного дня і зменшення мобільності людей.
Варто знати Чи буде вакцинація проти COVID-19 примусовою: відповідь Разумкова
Щодо ситуації з постачанням антикоронавірусної вакцини до України, Шмигаль сказав: переговори тривають.
Поділитися новиною