Не коронавірусом єдиним: Україна закупить іншу важливу вакцину за спеціальною ціною
Українська влада має на меті у 2021 році забезпечити доступ до щеплень для більшої кількості дітей. Один із кроків до цього – закупівля вакцини проти пневмокока за зниженою ціною.
"Україна зможе закупити пневмококову вакцину за спеціальною ціною". Про це 23 грудня написав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у фейсбуці.
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Україна отримає знижену ціну на вакцину проти пневмокока
За його словами, наша держава отримала ствердну відповідь на запит від Глобального альянсу з вакцин та імунізації. У запиті мовилося про можливість отримання спеціальної ціни для закупівлі кон'югованої пневмококової вакцини.
- "Закупівля за спеціальною зниженою ціною дозволить забезпечити доступ до вакцин проти пневмококової інфекції для більшої кількості дітей", – наголосив Ляшко.
Чому це важливо
Ляшко пояснив, що цей крок – дуже важливий, адже:
- Пневмокок – причина багатьох серйозних хвороб. Наприклад, менінгіт, сепсис, пневмонія.
- Крім того, пневмокок є однією з головних причин смертності серед дітей віком до 5 років.
Що таке пневмокок та чим він небезпечний
- Пневмокок – це бактерія Streptococcus pneumoniae, з XIX століття відома як головна причина пневмонії. Носіями бактерії є не тільки діти, а й дорослі – від 20 до 50%. Основний механізм передачі – повітряно-крапельний. Пік захворювання припадає зазвичай на холодний сезон року.
- Розмноження бактерій в організмі людини створює загрозу виникнення бактеріальної пневмонії (запалення легень), менінгіту (запалення мозкових оболонок), сепсису (масштабні запальні процеси), отиту (запалення вуха), ендокардиту (запалення внутрішньої оболонки серця) та багатьох інших.
- Імунітет до пневмокока не можна назвати стійким, тож щеплення радять робити дітям від 2 років та групам ризику (хворим на діабет чи хронічний бронхіт) – двічі з перервою у 5 чи й 10 років.
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