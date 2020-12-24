Українська влада має на меті у 2021 році забезпечити доступ до щеплень для більшої кількості дітей. Один із кроків до цього – закупівля вакцини проти пневмокока за зниженою ціною.

"Україна зможе закупити пневмококову вакцину за спеціальною ціною". Про це 23 грудня написав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у фейсбуці.

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Україна отримає знижену ціну на вакцину проти пневмокока

За його словами, наша держава отримала ствердну відповідь на запит від Глобального альянсу з вакцин та імунізації. У запиті мовилося про можливість отримання спеціальної ціни для закупівлі кон'югованої пневмококової вакцини.

"Закупівля за спеціальною зниженою ціною дозволить забезпечити доступ до вакцин проти пневмококової інфекції для більшої кількості дітей", – наголосив Ляшко.

Чому це важливо

Ляшко пояснив, що цей крок – дуже важливий, адже:

Пневмокок – причина багатьох серйозних хвороб. Наприклад, менінгіт, сепсис, пневмонія.

Крім того, пневмокок є однією з головних причин смертності серед дітей віком до 5 років.

Далі цю вакцину треба буде включати до календаря щеплень (в усіх країнах Євросоюзу вакцинація проти пневмококової інфекції у календарі вже є давно).

Що таке пневмокок та чим він небезпечний

Пневмокок – це бактерія Streptococcus pneumoniae, з XIX століття відома як головна причина пневмонії. Носіями бактерії є не тільки діти, а й дорослі – від 20 до 50%. Основний механізм передачі – повітряно-крапельний. Пік захворювання припадає зазвичай на холодний сезон року.

Розмноження бактерій в організмі людини створює загрозу виникнення бактеріальної пневмонії (запалення легень), менінгіту (запалення мозкових оболонок), сепсису (масштабні запальні процеси), отиту (запалення вуха), ендокардиту (запалення внутрішньої оболонки серця) та багатьох інших.

Імунітет до пневмокока не можна назвати стійким, тож щеплення радять робити дітям від 2 років та групам ризику (хворим на діабет чи хронічний бронхіт) – двічі з перервою у 5 чи й 10 років.

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