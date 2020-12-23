Україна планує закупити додаткові 500 тисяч тестів на антиген для виявлення коронавірусної інфекції на початку 2021 року.

Також в Україні закуплять засоби індивідуального захисту та 160 кисневих концентраторів. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, йдеться на сайті МОЗ.

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У межах співпраці з фондом Україна отримала 3,7 мільйона доларів. Ляшко заявив, що країна отримає також 135 мільйонів доларів, які направлять на забезпечення доступу, діагностики та лікування туберкульозу і ВІЛ та впровадження дієвих моделей допомоги, орієнтованих на пацієнта.

Нагадаємо, що проводити тест на антиген пацієнтам зможуть сімейні лікарі.

"Позитивний результат тесту на визначення антигену в деяких випадках має бути підтверджений ПЛР. Не потребує, якщо є симптоми COVID-19. Якщо людина не має симптомів, була контактною, якщо буде позитивний тест, то треба ще зробити ПЛР", – розповів раніше очільник МОЗ Максим Степанов.

Наразі в Україні вже є 260 тисяч швидких тестів.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу