Уряд виділив 1 мільярд гривень на закупівлю експрес-тестів для діагностики коронавірусу. та 900 мільйонів на закупівлю кисню. Рішення Кабміну вже підтримав комітет парламенту з питань бюджету.

Більшість цих тестів призначені для використання сімейними лікарями та мобільними бригадами швидкої допомоги. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

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Прем'єр підкреслив, що таким чином країна отримає ще один ефективний та швидкий інструмент додаткового тестування.

Уряд виділив додаткові кошти на забезпечення лікарень киснем

Кабінет міністрів України виділив ще 900 мільйонів гривень на закупівлю кисню у лікарні регіонів України. Окрім цього, у кожну область направлять додаткові кошти на підготовку до розгортання мобільних госпіталів.

Ситуація з киснем в Україні: що варто знати

Усіх пацієнти з COVID-19, які піддаються госпіталізації, мають важку або середню форму хвороби. При такому перебігу хворому потрібен додатковий кисень.

В Україні близько 30 тисяч госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність хвороби.

При такій кількості госпіталізованих, до кисню в країні підведено лише 19 909 ліжкомісць.

Лікарням не вистачає кисневих балонів і у багатьох закладах пацієнти вимушені дихати по черзі або по певній кількості хвилин на день.

Згідно з даними уряду, у країні в експлуатацію введено близько 700 апаратів штучної вентиляції легенів. Загалом в українських лікарнях розміщено майже 5 тисяч таких апаратів.

На що ще виділили кошти

Невдовзі в Україні з'явиться низка додаткових цифрових інструментів, які мають допомогти в боротьбі з пандемією, зокрема: