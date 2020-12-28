Уряд України веде переговори з усіма виробниками вакцин від коронавірусної інфекції COVID-19, крім Російської Федерації.

Так, Україна веде переговори з усіма виробниками, щоб якнайшвидше отримати вакцину. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише Інтерфакс-Україна.

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Ми працюємо над тим, щоб отримати її найближчим часом,

– заявив Єрмак.

На уточнювальне запитання щодо російської вакцини Андрій Єрмак наголосив, що переговори з РФ не ведуться, оскільки вакцина, вироблена в Російській Федерації, не сертифікована на міжнародному рівні.

Він додав, що керівництво країни прагне до того, щоб отримати вакцину від коронавірусу у найкоротші терміни. Згідно з "дорожньою картою", яку МОЗ розробило спільно з міжнародними експертами, вакцинація від коронавірусу пройде в Україні протягом 2021-2022 років.

Раніше у МОЗ повідомили, що спочатку вакцина від коронавірусу з'явиться у державних медзакладах. Спочатку від COVID-19 щепитимуть групи ризику. До слова, у Євросоюзі з 27 грудня вже розпочалась масова вакцинація проти коронавірусу. Єврокомісія затвердила препарат від Pfizer і BioNTech.

Додамо, у Росії більш ніж половина людей (60%) у новому опитуванні відмовилися від щеплення вакциною "Супутник V". 38% респондентів заявили про готовність зробити щеплення. Ще 4% людей заявили, що проти будь-якої вакцини від коронавірусної інфекції.

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4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу