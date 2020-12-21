Україна продовжує переговори з Польщею щодо вакцини від коронавірусу. Польща може стати країною-посередником при отриманні Україною вакцини від Євросоюзу.

Механізм можливо буде налагоджений вже до січня 2021 року. Про це заявив глава представництва України в ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу з Брюсселя, повідомляє 24 канал.

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ЄС розробляє механізм надання або продажу третім країнам вакцини, що передбачено кожною з шести угод Єврокомісії з виробниками,

– наголосив Точицький.

Що ще сказав Точицький

Треті країни зможуть отримувати вакцину лише за умови посередництва країни, яка є повноправним членом Євросоюзу.

Для України такою країною може стати Польща.

Однак Україні необхідно насамперед забезпечити умови, необхідні для зберігання вакцини. Зокрема, вакцина Pfizer/Biontech потребує сховищ із низькою температурою.

Зверніть увагу! Першу партію вакцин від коронавірусу Україна може отримати вже у лютому 2021 року. Насамперед вакцинуватимуть людей із групи ризику. Детальніше читайте тут.