Міністерство охорони здоров'я відправить ще одну заявку на отримання вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Подачу запиту запланували на 14 грудня.

Про це у ході засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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МОЗ за активним залученням Центру громадського здоров'я спрямував першу заявку на отримання вакцини в рамках ініціативи COVAX. Після опрацювання ряду вимог уряд сформував передумови отримання 8 мільйонів доз вакцини для 4 мільйонів громадян,

– розповів Денис Шмигаль.

Та наголосив, що наразі триває робота над другою заявкою до COVAX. "Її буде подано 14 грудня цього року", – зауважив прем'єр.

Нагадаємо, що раніше у зв'язку з тим, що попередня домовленість з COVAX передбачала вакцинацію 20% населення, в уряді заявили, що шукають інші шляхи отримання вакцини для пріоритетних груп.

Пріоритетні групи населення, які отримають вакцину

працівники сфери охорони здоров’я;

військові;

освітяни;

люди похилого віку;

особи, які проживають у соцзакладах;

люди із супутніми захворюваннями.

COVAX – це механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику. В рамках ініціативи 92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в цей перелік.



Чи будуть українці вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 канал