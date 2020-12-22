Україна найімовірніше отримає вакцини виробництва англо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca. Її ефективність складає 70%, що є меншим відсотком, ніж у Pfizer/BioNTech та Moderna

Такий прогноз сказав генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін в коментарі "Українській правді. Життя", посилаючись на виробничі потужності компанії та українські реалії.

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Він нагадав, що наразі результати щодо клінічної ефективності є у вакцин Pfizer, Moderna та Astra Zeneka.

Pfizer/BioNTech та Moderna потребують ультрахолодного зберігання, із температурним режимом -60/-80°C. Натомість Astra Zeneka можна зберігати при температурі +2...+8°C. Додамо, що у 2018 році повідомлялося, що більшість холодильників для зберігання вакцин в Україні були зношені та непридатні, відтак зберігання перших двох вакцин у належному стані є досить складним завданням.

Водночас зараз є дуже багато вакцин, які перебувають на останній фазі клінічних досліджень. Яку вакцину ми отримаємо залежатиме від того, в які часові рамки буде відбуватися виробництво цієї вакцини,

– сказав він.

До кінця 2020 року Pfizer збирається виробити 50 мільйонів доз вакцин, Moderna – 20 мільйонів доз, а Astra Zeneka – 100 мільйонів доз.

"Коли ми висилали запит на COVAX, ми враховували умови зберігання, які можемо собі дозволити, тож, враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що ми отримаємо вакцину від Astra Zeneka. Але точну відповідь на те, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, ми зможемо отримати лише в січні 2021 року", – додав Кузін.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про ефективність вакцини від AstraZeneca

Середня ефективність британської вакцини становить 70,4%. Річ у тім, що вакцина демонструє ефективність у 62% для людей, які отримали дві повні дози. Натомість учасники, які отримали половинну дозу, виявилися більш захищеними – ефективність щеплення склала 90%.