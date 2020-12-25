Україна може отримати вакцину від COVID-19 поза чергою, але є умова
Очікується, що перші дози вакцини від коронавірусу Україна має отримати вже наприкінці лютого – на початку березня. Однак МЗС України та президент ведуть перемовини з виробниками, щоб отримати вакцину якомога раніше.
У відповідь на позачергову поставку вакцини в Україну, наша країна пропонує виробникам свої послуги з транспортування літаком "Мрія". Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
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Радуцький пояснив, що Україна запропонує виробникам вакцини проти COVID-19 послуги транспортування препарату в різні країни найбільшим вантажним літаком "Мрія". Нардеп додав, що у такий спосіб Україна розраховує пришвидшити отримання вакцини.
Але на сьогодні зусиллями Міністерства закордонних справ, президента України ведуться перемовини з виробниками, з президентами країн, де знаходяться виробники, щоб отримати цю вакцину якомога раніше,
– сказав він.
Радуцький розповів, що уряд готує пропозицію для таких виробників, як:
- Pfizer,
- BioNTech,
- AstraZeneca.
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Нардеп також зазначив, що Ан-225 "Мрія" можна модернізувати, аби літак підтримував необхідну температуру для перевезення вакцини. А це – приблизно -70 градусів.
Що відомо про Ан-225 "Мрія"?Український літак Ан-225 "Мрія" є найбільшим вантажним авіасудном у світі. Під час пандемії коронавірусу він став у нагоді. Його велика вантажопідйомність допомагає доставити вантаж у будь-яку точку світу. Український літак доставляв медичне обладнання до Варшави, Франції, а також доставив в Україну медичний вантаж з Китаю.
Джерело: 24 канал
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