Очікується, що перші дози вакцини від коронавірусу Україна має отримати вже наприкінці лютого – на початку березня. Однак МЗС України та президент ведуть перемовини з виробниками, щоб отримати вакцину якомога раніше.

У відповідь на позачергову поставку вакцини в Україну, наша країна пропонує виробникам свої послуги з транспортування літаком "Мрія". Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Радуцький пояснив, що Україна запропонує виробникам вакцини проти COVID-19 послуги транспортування препарату в різні країни найбільшим вантажним літаком "Мрія". Нардеп додав, що у такий спосіб Україна розраховує пришвидшити отримання вакцини.

Але на сьогодні зусиллями Міністерства закордонних справ, президента України ведуться перемовини з виробниками, з президентами країн, де знаходяться виробники, щоб отримати цю вакцину якомога раніше,

– сказав він.

Радуцький розповів, що уряд готує пропозицію для таких виробників, як:

Pfizer,

BioNTech,

AstraZeneca.

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Нардеп також зазначив, що Ан-225 "Мрія" можна модернізувати, аби літак підтримував необхідну температуру для перевезення вакцини. А це – приблизно -70 градусів.

Що відомо про Ан-225 "Мрія"? Український літак Ан-225 "Мрія" є найбільшим вантажним авіасудном у світі. Під час пандемії коронавірусу він став у нагоді. Його велика вантажопідйомність допомагає доставити вантаж у будь-яку точку світу. Український літак доставляв медичне обладнання Український літак Ан-225 "Мрія" є найбільшим вантажним авіасудном у світі. Під час пандемії коронавірусу він став у нагоді. Його велика вантажопідйомність допомагає доставити вантаж у будь-яку точку світу. Український літак доставляв медичне обладнання до Варшави Франції , а також доставив в Україну медичний вантаж з Китаю.

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