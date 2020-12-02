Профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт №4314. Документ дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин від коронавірусу.

Інформацію про те, що Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від коронавірусу повідомили у фейсбуці "Слуги народу".

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У партії заявили, що профільний комітет рекомендував Раді підтримати законопроєкт №4314. Він дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин від COVID-19 та ліків від недуги.

Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров'я України,

– зазначив голова комітету Михайло Радуцький.

За його словами, залучення України до клінічних випробувань вакцин дозволило б уже зараз провести вакцинацію частини населення. А скорочення термінів державної реєстрації вакцин пришвидшить їхнє повномасштабне застосування.

Зверніть увагу! За інформацією ВООЗ, Україна зможе отримати першу партію вакцини від коронавірусу у 2 кварталі 2021 року. Наразі невідомо, вакцину чийого виробництва вибере український МОЗ. Переговори ведуть з різними компаніями.



У рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 можна розраховувати на виділення 8,34 мільйона доз вакцини до кінця 2021 року. Більше про це читайте за посиланням.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу