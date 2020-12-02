Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від COVID-19, – "Слуга народу"
Профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт №4314. Документ дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин від коронавірусу.
Інформацію про те, що Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від коронавірусу повідомили у фейсбуці "Слуги народу".
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У партії заявили, що профільний комітет рекомендував Раді підтримати законопроєкт №4314. Він дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин від COVID-19 та ліків від недуги.
Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров'я України,
– зазначив голова комітету Михайло Радуцький.
За його словами, залучення України до клінічних випробувань вакцин дозволило б уже зараз провести вакцинацію частини населення. А скорочення термінів державної реєстрації вакцин пришвидшить їхнє повномасштабне застосування.
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