Глава МОЗ Максим Степанов провів телефонну розмову з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Під час неї він попросив розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин від COVID-19. У США із відповіддю не забарилися.

Так, Степанов попросив, аби Україна була кандидатом на отримання вакцин в "режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях", адже держава перебуває у надскладних умовах через російську агресію на Сході. Про це інформує пресслужба МОЗ.

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"У найближчі 2 тижні ми підпишемо договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками. Проте, це не гарантує отримання Україною вакцин у найближчі місяці, адже перша вироблена партія вакцин буде закривати потреби GAVI COVAX”, – наголосив Максим Степанов.

Своєю чергою, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила, що вона та її команда зроблять все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 у найкоротші терміни. Окрім того, вона зазначила, що їх команда допоможе МОЗ опрацювати алгоритм та напрацювати план дій щодо логістики та планів вакцинації.

Ми підтримуємо офіційну позицію МОЗ України щодо відмови від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань. Окрім того, вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США щодо постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни та об’єми поставки,

– наголосила Крістіна Квін.

Зауважимо, що нещодавно Україна підписала технічні документи з альянсом GAVI COVAX щодо ініціативи поставки вакцин проти COVID-19 в Україну.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: головне

Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX.

Довідка: COVAX – механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику. В рамках ініціативи 92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в цей перелік.