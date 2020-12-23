Україна має шанси отримати 16 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, – Ляшко
Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів. Таким чином, загальна кількість доз може становити 16 мільйонів.
Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
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Віктор Ляшко
“Україна може розраховувати щонайменше на 8 мільйонів доз вакцини, тобто це розрахована кількість доз відповідно до 20% всього населення. Ми продовжуємо перемовини з ВООЗ для того, щоби збільшити цю кількість доз”.
За словами Ляшка, все залежатиме від загальної вартості вакцин, які потрапляють у портфель COVAX. 8 мільйонів — це стовідсоткова гарантія, 16 — це потенційна можливість
Віктор Ляшко
“Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 мільйонів доз – ми це проговорюємо, але поки що гарантій немає”.
Що відомо про майбутню вакцинацію
- План уже затвердив уряд. Спершу вакцинують групи ризику.
- Україна найімовірніше отримає вакцини виробництва англо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca. Її ефективність складає 70%, що є меншим відсотком, ніж у Pfizer/BioNTech та Moderna.
- Але її транспортування та використання простіше – AstraZeneca не потребує ультрахолодних умов зберігання, на відміну від вакцин Pfizer/BioNTech та Moderna.
- Разом з тим, очільник МОЗ наголосив, що Україна готується до отримання будь-якої з трьох вакцин і створить відповідні умови.
- Варшава може передати Києву вакцину проти коронавірусної інфекції, якщо у них будуть наявними надлишки. Наразі тривають перемовини.
4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу
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