Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів. Таким чином, загальна кількість доз може становити 16 мільйонів.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Читайте також План вакцинації проти коронавірусу будуть оновлювати, – Шмигаль Віктор Ляшко “Україна може розраховувати щонайменше на 8 мільйонів доз вакцини, тобто це розрахована кількість доз відповідно до 20% всього населення. Ми продовжуємо перемовини з ВООЗ для того, щоби збільшити цю кількість доз”. За словами Ляшка, все залежатиме від загальної вартості вакцин, які потрапляють у портфель COVAX. 8 мільйонів — це стовідсоткова гарантія, 16 — це потенційна можливість Віктор Ляшко “Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 мільйонів доз – ми це проговорюємо, але поки що гарантій немає ”. Увага! 22 грудня МОЗ представило план вакцинації населення проти коронавірусу. Щеплення будуть добровільною для всіх груп населення та груп ризику. Що відомо про майбутню вакцинацію План уже затвердив уряд. Спершу вакцинують групи ризику.

Україна найімовірніше отримає вакцини виробництва англо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca. Її ефективність складає 70%, що є меншим відсотком, ніж у Pfizer/BioNTech та Moderna.

Але її транспортування та використання простіше – AstraZeneca не потребує ультрахолодних умов зберігання, на відміну від вакцин Pfizer/BioNTech та Moderna.

Разом з тим, очільник МОЗ наголосив, що Україна готується до отримання будь-якої з трьох вакцин і створить відповідні умови.

Варшава може передати Києву вакцину проти коронавірусної інфекції, якщо у них будуть наявними надлишки. Наразі тривають перемовини. Що відомо про українську вакцину і коли почнуть робити щеплення – читайте в матеріалі 24 каналу. 4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу