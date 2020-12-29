В Україні від сьогодні, 29 грудня, набув чинності законопроект, який дає можливість прискорити доступ до отримання вакцини від коронавірусної інфекції.

Законопроєкт дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти коронавірусу. Документ був опублікований в офіційному парламентському виданні "Голос України".

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Також документ продовжує термін дії закону України № 539-IX про аналогічні положення для лікарських засобів для лікування Covid-19 до кінця карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Документ буде діяти протягом періоду карантину, встановленого Кабінетом міністрів через пандемію коронавірусу.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина повинна з'явитися в Україні у кінці першого, або на початку другого кварталу 2021 року.

Україна має отримати близько 8 мільйонів доз по глобальній ініціативі COVAX.

4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу