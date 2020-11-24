Угорщина почала тестування російської вакцини від COVID-19
Угорщина почала випробування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". Напередодні країна стала першою та наразі єдиною серед європейських, яка отримала відповідні зразки.
Аби перевірити безпечність та ефективність препарату, в Угорщині протестують 10 його початкових доз. Про це повідомив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише "Радіо Свобода".
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Напередодні дипломат також допустив, що всередині країни можуть почати власне виробництво "Супутник V". Між угорським виробником ліків та росіянами тривають переговори щодо цього.
Також Угорщина як країна-член ЄС веде перемовини з китайськими виробниками вакцин – вже придбали 2,8 мільйона доз китайського препарату.
Раніше Будапешт зарезервував 12 мільйонів доз вакцини від виробників в Європі і США, зокрема компаній AstraZeneca, Janssen та американо-німецької вакцини від Pfizer-BioNTech.
Чому російську вакцину критикують
- Влітку росіяни оголосили про реєстрацію "Супутник V" – першої у світі вакцини від COVID-19. Проте Москва не завершила всі етапи клінічних випробувань.
- Український санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, без третьої фази випробувань ставити препарат на серійний випуск не можна.
- У Німеччині також розкритикували російський препарат Sputnik V. Його реєстрацію там назвали "ризикованим експериментом на людях".
- А міністр охорони здоров'я США заявив, що у розробці вакцини важлива безпека препарату, а не швидкість його створення.
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