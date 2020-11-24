Угорщина почала випробування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". Напередодні країна стала першою та наразі єдиною серед європейських, яка отримала відповідні зразки.

Аби перевірити безпечність та ефективність препарату, в Угорщині протестують 10 його початкових доз. Про це повідомив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише "Радіо Свобода".

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Напередодні дипломат також допустив, що всередині країни можуть почати власне виробництво "Супутник V". Між угорським виробником ліків та росіянами тривають переговори щодо цього.

Довідка. Станом на 24 листопада в Угорщині підтвердили 177 952 випадки коронавірусу. Від ускладнень хвороби померла 3 891 людина. 43 339 пацієнтам вдалося одужати.

Також Угорщина як країна-член ЄС веде перемовини з китайськими виробниками вакцин – вже придбали 2,8 мільйона доз китайського препарату.

Раніше Будапешт зарезервував 12 мільйонів доз вакцини від виробників в Європі і США, зокрема компаній AstraZeneca, Janssen та американо-німецької вакцини від Pfizer-BioNTech.

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