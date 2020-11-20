Угорщина отримала зразки російської вакцини від COVID-19, попри застереження ЄС
Будапешт отримав зразки російської вакцини від коронавірусу Sputnik V. Цікаво що раніше Єврокомісія застерігала країни від придбання цієї вакцини.
До угорської столиці вакцину з Росії доправили спецбортом "Аерофлоту". Процесом надходження вакцини та інформацією про її отримання поділився на власній фейсбук-сторінці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.
Тим часом Франція планує розпочати масову вакцинацію проти COVID-19 через 2 місяці
Зразки вакцини російського виробництва прибули до Будапешта. Тепер угорським експертам належить почати дослідження, щоб прийняти максимально обґрунтоване рішення,
– зазначив він.
Як повідомив голова угорського МЗС Петер Сійярто, у країну прибули 10 зразків, які протестують у лабораторії, перш ніж використовувати.
Російська вакцина у Будапешті / Фото з соцмереж Сійярто
Зауважимо, що Європейська комісія застерігала Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину. Зокрема йшлося й про вакцину, виготовлену в Росії.
Угорщина отримала 10 зразків COVID-19 / Фото з соцмереж Сійярто
Згідно з правилами ЄС, вакцина "Супутник V" має отримати спеціальний дозвіл від Європейського агентства лікарських засобів, перш ніж вона зможе продаватися в кожній із країн ЄС.
Що не так із російською вакциною: коротко
- Ще у серпні світова спільнота з недовірою поставилась до російського препарату.
- Приміром, у США розкритикували вакцину та сказали: вона "настільки недопрацьована, що до її впровадження навіть немає серйозного інтересу".
- Окрім того, головний інфекціоніст США вказав на те, що Москва так і не закінчила всі етапи її клінічних випробувань.
- Тим часом у ВООЗ переконані, що допуск російської вакцини за наявними результатами великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці.
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