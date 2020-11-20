Будапешт отримав зразки російської вакцини від коронавірусу Sputnik V. Цікаво що раніше Єврокомісія застерігала країни від придбання цієї вакцини.

До угорської столиці вакцину з Росії доправили спецбортом "Аерофлоту". Процесом надходження вакцини та інформацією про її отримання поділився на власній фейсбук-сторінці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Тим часом Франція планує розпочати масову вакцинацію проти COVID-19 через 2 місяці

Зразки вакцини російського виробництва прибули до Будапешта. Тепер угорським експертам належить почати дослідження, щоб прийняти максимально обґрунтоване рішення,

– зазначив він.

Зверніть увагу! Угорщина стала першою європейською країною, яка отримала зразок вакцини Sputnik V.

Як повідомив голова угорського МЗС Петер Сійярто, у країну прибули 10 зразків, які протестують у лабораторії, перш ніж використовувати.



Російська вакцина у Будапешті / Фото з соцмереж Сійярто

Зауважимо, що Європейська комісія застерігала Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину. Зокрема йшлося й про вакцину, виготовлену в Росії.



Угорщина отримала 10 зразків COVID-19 / Фото з соцмереж Сійярто

Згідно з правилами ЄС, вакцина "Супутник V" має отримати спеціальний дозвіл від Європейського агентства лікарських засобів, перш ніж вона зможе продаватися в кожній із країн ЄС.

Що не так із російською вакциною: коротко