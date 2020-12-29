Станом на 29 грудня Угорщина вже отримала 6 тисяч доз російської вакцини "Спутник V". Однак вакцинація нею ще не розпочалася.

Наразі фахівці продовжують досліджувати можливості застосування російської вакцини в Угорщині. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Актуально Росіяни переконували, що західні вакцини проти COVID-19 перетворюють людей на мавп, – Боррель Вантаж буде з поліцейським ескортом відправлений до Національного центру громадської охорони здоров'я, де угорські експерти отримають ще одну нагоду для ухвалення рішення, як використовувати вакцину,

– наголосив Сійярто. Зверніть увагу! В Угорщині вже розпочалася вакцинація препаратом від Pfizer і BioNTech, який схвалив Євросоюз. Першими вакцинувалися медики. Що відомо про російську вакцину "Спутник V" Наразі світові фахівці не побачили жодних об'єктивних даних щодо ефективності російської вакцини "Спутник V". Навіть російські експерти декілька разів то підвищували, то знижували фіксований рівень ефективності вакцини. Фактично 60% росіян відмовилися від вакцини вітчизняного походження. Люди, які вже пережили вакцинацію "Супутником V", скаржаться на сильні побічні ефекти. Зокрема, підвищену температуру тіла та біль.