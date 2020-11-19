Науковці з'ясували, що космічні мережі галактики мережі нейронів в людському мозку разюче схожі. Різниця лише в масштабах.

До такого висновку дійшли астрофізик Франко Вазза з Болонського університету і нейрохірург Альберто Фелетто з Університету Верони у спільному дослідженні, пише журнал Frontiers in Physics.

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Що спільного у мозку та Всесвіту

Попри істотну різницю в масштабі між двома мережами, різні фізичні процеси в них можуть створювати структури. Причому вони характеризуються однаковими рівнями складності та самообслуговування.

Людський мозок функціонує завдяки своїй широкій нейронної мережі, яка, як вважається, містить близько 69 мільярдів нейронів. З іншого боку, Всесвіт складається з космічної мережі, що містить мінімум 100 мільярдів галактик.



Нейрони в мозку та Всесвіт / Фото Frontiers in Physics

В обох системах тільки 30% їхньої маси становлять галактики та нейрони, які утворюють довгі волокна або вузли між ними. Нарешті, в обох системах 70% розподілу маси або енергії складається з компонентів, які грають явно пасивну роль. Йдеться про воду в мозку і темну енергію.

Вчені припускають, що обидві мережі розвиваються по схожим фізичним принципам, тому вони такі схожі.