У Туреччині різко погіршилася ситуація з коронавірусом. Натомість колишній союзник Ердогана Ахмет Давутоглу раніше заявляв, що влада країни приховує справжню ситуацію з COVID-19.

Ще у вересні колишній міністр закордонних справ та виконавець обов'язків прем'єр-міністра Туреччини Ахмет Давутоглу заявляв, що влада країни занижує рівень захворюваності на коронавірус в країні, повідомляє Israel Hayom.

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Так, у той час, як більшість туристичних країн дотримувались досить суворих карантинних обмежень, Туреччина майже безперешкодно приймала іноземних туристів. Тож у спотвореній статистиці захворюваності турецьку владу звинувачували багато західних країн.

У вересні заяви Ахмета Давутоглу вкотре викликали хвилю сумнівів та обговорень.

Багато професорів, науковців та медичних експертів скаржаться, що вони не мають доступу до джерел інформації. Членами наукового комітету є 3 – 5 міністрів, родичі президента та службовці міністерства охорони здоров'я, які не підходять для зовнішнього нагляду,

– розповів тоді Давутоглу.

Натомість у жовтні міністр охорони здоров’я Фареттин Коча визнав, що згідно з рішенням Ердогана міністерство публікує не повну статистику захворюваності на COVID-19 щонайменше з липня. Виявилось, що до неї потрапляють лише люди з симптомами, мовляв, безсимптомні хворі "не мають першочергового значення для пандемії".

У той час турецькі лікарі та політики, враховуючи мерів Стамбула та Анкари, повідомляли, що у лікарнях та містах ситуація гірша, ніж свідчить національний підрахунок.

Загалом, заяви від медиків про забиті палати інтенсивної терапії лунали ще влітку, але влада країни їх лише спростовувала.

Натомість видання The News York Times помітило спотворення статистики в країні ще у квітні.

13 – 15 листопада в Стамбулі відбувся етап Формули-1, на якому Туреччина готувалася приймати тисячі туристів. Втім, Гран-прі вирішили таки проводити без глядачів. Вважається, що цей захід повинен був замикати туристичний сезон в країні.

Туреччина почала враховувати безсимптомних хворих лише 25 листопада. Не дивно, що з цього моменту захворюваність в країні різко зросла. На графіку чітко вино, як починаючи з цього числа щоденний приріст інфікованих лише зростає.



Захворюваність на коронавірус у Туреччині / Дані Worldometers

До слова, 1 грудня у Туреччині посилили карантинні обмеження. По всій території країни у будні дні з 21:00 до 5:00 ранку (за місцевим часом) діє комендантська година.