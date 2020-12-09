Туреччина приховувала реальну ситуацію з COVID-19 заради туризму, – ЗМІ
У Туреччині різко погіршилася ситуація з коронавірусом. Натомість колишній союзник Ердогана Ахмет Давутоглу раніше заявляв, що влада країни приховує справжню ситуацію з COVID-19.
Ще у вересні колишній міністр закордонних справ та виконавець обов'язків прем'єр-міністра Туреччини Ахмет Давутоглу заявляв, що влада країни занижує рівень захворюваності на коронавірус в країні, повідомляє Israel Hayom.
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Так, у той час, як більшість туристичних країн дотримувались досить суворих карантинних обмежень, Туреччина майже безперешкодно приймала іноземних туристів. Тож у спотвореній статистиці захворюваності турецьку владу звинувачували багато західних країн.
У вересні заяви Ахмета Давутоглу вкотре викликали хвилю сумнівів та обговорень.
Багато професорів, науковців та медичних експертів скаржаться, що вони не мають доступу до джерел інформації. Членами наукового комітету є 3 – 5 міністрів, родичі президента та службовці міністерства охорони здоров'я, які не підходять для зовнішнього нагляду,
– розповів тоді Давутоглу.
Натомість у жовтні міністр охорони здоров’я Фареттин Коча визнав, що згідно з рішенням Ердогана міністерство публікує не повну статистику захворюваності на COVID-19 щонайменше з липня. Виявилось, що до неї потрапляють лише люди з симптомами, мовляв, безсимптомні хворі "не мають першочергового значення для пандемії".
- У той час турецькі лікарі та політики, враховуючи мерів Стамбула та Анкари, повідомляли, що у лікарнях та містах ситуація гірша, ніж свідчить національний підрахунок.
- Загалом, заяви від медиків про забиті палати інтенсивної терапії лунали ще влітку, але влада країни їх лише спростовувала.
- Натомість видання The News York Times помітило спотворення статистики в країні ще у квітні.
13 – 15 листопада в Стамбулі відбувся етап Формули-1, на якому Туреччина готувалася приймати тисячі туристів. Втім, Гран-прі вирішили таки проводити без глядачів. Вважається, що цей захід повинен був замикати туристичний сезон в країні.
Туреччина почала враховувати безсимптомних хворих лише 25 листопада. Не дивно, що з цього моменту захворюваність в країні різко зросла. На графіку чітко вино, як починаючи з цього числа щоденний приріст інфікованих лише зростає.
Захворюваність на коронавірус у Туреччині / Дані Worldometers
До слова, 1 грудня у Туреччині посилили карантинні обмеження. По всій території країни у будні дні з 21:00 до 5:00 ранку (за місцевим часом) діє комендантська година.
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