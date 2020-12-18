В уряді Бельгії випадково розкрили ціни, за які Євросоюз придбав вакцину від коронавірусу. Згідно з опублікованим знімком, одна доза вакцини коштує ЄС від €1.78 до $18.

Держсекретар з питань бюджету Бельгії Ева де Блеекер запостила у Твіттері таблицю, в якій було зазначено ціну за дозу кожної вакцини та очікувані витрати країни на придбання вакцини, пише Європейська правда.

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Це сталося після критики опозиційної N-VA з приводу того, що у бюджеті на наступний рік нібито немає ясності щодо витрат на вакцини від коронавірусу.

За півгодини твіт видалили, але його встигли помітити журналісти бельгійського HLN.

Раніше Єврокомісія заявляла, що не може розкривати ціни на вакцини, оскільки це є комерційною таємницею.

Ціни на вакцини проти COVID-19

Moderna – ($18)

BioNTech/Pfizer – (€12)

CureVac – (€10)

Johnson & Johnson – ($8.50)

Sanofi/GSK – (€7.56)

Oxford/AstraZeneca – (€1.78)

Бельгія закупить 33 мільйони доз та витратить на це 279 мільйонів євро.

Держсекретарка після випадку заявила, що публікація таблиці була "помилкою комунікаційної команди", але наголосила, що таке випадкове розкриття цін "не ставить під загрозу" доступ Бельгії до вакцин.

На цей час Єврокомісія має підписані угоди з 6 виробниками вакцини, двоє з яких вже подалися на затвердження регулятора, та напередодні завершила попередні перемовини із сьомим – компанією Novavax.