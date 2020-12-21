У Центрі громадського здоров’я зазначили, що віруси постійно зазнають мутацій. А отже поява нового варіанту SARS-CoV-2 очікувана і не є приводом для занепокоєння.

Одним із можливих пояснень виникнення нового варіанта SARS-CoV-2 є тривала інфекція в одного пацієнта з імуносупресією, пише пресслужба ЦГЗ.

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"Така тривала інфекція може призвести до накопичення мутацій із підвищеною швидкістю", – пояснили у Центрі громадського здоров’я.

У джерелі зазначили, що іншим можливим поясненням можуть бути процеси адаптації вірусу, що відбуваються в різних сприйнятливих видів тварин, а потім передаються людям від тварин-господарів. Так, є дані про схожість шипового протеїну зі штамом вірусу, виявленим у норок із Данії.

Віруси постійно зазнають мутацій. Поява нового варіанта SARS-CoV-2 очікувана і не є приводом для занепокоєння. Диверсифікацію SARS-CoV-2 внаслідок процесів еволюції та адаптації спостерігають в усьому світі, й вона відбуватиметься через постійне передавання вірусів. Попередні результати моделювання, повідомлені Великою Британією 19 грудня, дають підстави припустити, що новий варіант SARS-CoV-2 здатний швидше поширюватися між людьми, аніж інші варіанти коронавірусу,

– написали у пресслужбі.

У Центрі додали, що на сьогодні немає ознак підвищеної тяжкості інфекції або смертності, що пов’язані з цим варіантом SARS-CoV-2.

Вивчення нового варіанта коронавірусу триває, і результати мають бути найближчими тижнями.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу