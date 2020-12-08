Це день перемоги над COVID-19, – журналіст про початок вакцинації у Великобританії
Велика Британія стала першої країною, яка розпочала вакцинацію населення проти COVID-19. Вже сьогодні, 8 грудня, щеплення почнуть робити в Англії, Уельсі та Шотландії.
Реакція британців щодо вакцинації дуже різна, але здебільшого, позитивна. Про це повідомив в ефірі 24 каналу журналіст Андрій Остальський.
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День перемоги над COVID-19
За його словами, Велика Британія у 2021 році отримає 200 мільйон доз вакцин.
Це Victory Day, день перемоги, від слова "вакцина". Всі газети пишуть про це,
– зазначив Остальський.
Хто отримає вакцину
Журналіст відзначив, що, перш за все, вакцину отримають:
- люди старшого віку з будинку пристарілих;
- персонал, який їх доглядає;
- люди, старші за 80 років.
Потім щеплюватимуть осіб, відповідно до їхнього віку: старших за 75 років, 70 років, 65 років тощо. Врешті решт, усі британці, старші за 50 років, а також люди, які мають хронічні захворювання отримають вакцину Pfizer.
Хто входить в інші групи для вакцинування
Всього є 9 груп, яких вакцинуватимуть. Наприклад, до другої групи належать лікарі, зокрема ті, які працюють в інфекційних відділеннях.
Скільки зроблять щеплень
Експерт відзначив, що нікого не змушуватимуть вакцинуватися. Це буде добровільне рішення.
Кожна лікарня отримуватиме в день 300 – 400 доз. У Великобританію наразі доставили 800 тисяч. На думку журналіста, є ризики, що 1 січня, коли країна де-факто вийде з Європейського Союзу, відбудеться параліч транспортного сполучення. Але навіть на цей випадок у влади є план.
В такому разі військові літаки привозитимуть вакцину з Бельгії, де її й виробляють. Наразі працює 50 лікарень, де роблять щеплення. Вже у 2021 році їх має бути 70.
Чи можуть продавати вакцину в аптеках
Поки немає вакцини фізично, аптеки не можуть її продавати. Остальський додав, що поки вона перебуватиме лише в міністерстві охорони здоров'я.
Джерело: 24 канал
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