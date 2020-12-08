Велика Британія стала першої країною, яка розпочала вакцинацію населення проти COVID-19. Вже сьогодні, 8 грудня, щеплення почнуть робити в Англії, Уельсі та Шотландії.

Реакція британців щодо вакцинації дуже різна, але здебільшого, позитивна. Про це повідомив в ефірі 24 каналу журналіст Андрій Остальський.

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День перемоги над COVID-19

За його словами, Велика Британія у 2021 році отримає 200 мільйон доз вакцин.

Це Victory Day, день перемоги, від слова "вакцина". Всі газети пишуть про це,

– зазначив Остальський.

Хто отримає вакцину

Журналіст відзначив, що, перш за все, вакцину отримають:

люди старшого віку з будинку пристарілих;

персонал, який їх доглядає;

люди, старші за 80 років.

Потім щеплюватимуть осіб, відповідно до їхнього віку: старших за 75 років, 70 років, 65 років тощо. Врешті решт, усі британці, старші за 50 років, а також люди, які мають хронічні захворювання отримають вакцину Pfizer.

Хто входить в інші групи для вакцинування

Всього є 9 груп, яких вакцинуватимуть. Наприклад, до другої групи належать лікарі, зокрема ті, які працюють в інфекційних відділеннях.

Скільки зроблять щеплень

Експерт відзначив, що нікого не змушуватимуть вакцинуватися. Це буде добровільне рішення.

Кожна лікарня отримуватиме в день 300 – 400 доз. У Великобританію наразі доставили 800 тисяч. На думку журналіста, є ризики, що 1 січня, коли країна де-факто вийде з Європейського Союзу, відбудеться параліч транспортного сполучення. Але навіть на цей випадок у влади є план.

В такому разі військові літаки привозитимуть вакцину з Бельгії, де її й виробляють. Наразі працює 50 лікарень, де роблять щеплення. Вже у 2021 році їх має бути 70.

Чи можуть продавати вакцину в аптеках

Поки немає вакцини фізично, аптеки не можуть її продавати. Остальський додав, що поки вона перебуватиме лише в міністерстві охорони здоров'я.

Про перші щеплення від COVID-19 та про вакцину в Україні читайте за посиланням.