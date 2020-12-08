У Нікополі на Дніпропетровщині напівголого чоловіка вивозили з лікарні для хворих на COVID-19. Він весь тремтів і був у шоковому стані, не розумів, куди його везуть.

Інцидент зафіксував на відео волонтер Ігор Радченко. На записі, оприлюдненому 7 грудня, видно, що пацієнта завантажують в автомобіль швидкої допомоги. За словами волонтера, на чоловікові – лише тонка майка, памперс і домашні капці, пише 24 канал.

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На вулиці вітер і мінусова температура, -2 або -5 градусів. Він був блідий і тремтів від холоду, повністю в шоковому стані й не розумів, що відбувається. На ньому був катетер на руці і з памперса по землі пленталася система катетера для сечі. Його вивозили з приймального покою лікарні №1 без маски, без супроводу, і це з лікарні, де лікують хворих на COVID-19,

– написав Радченко під відео.

На питання волонтера, де речі пацієнта й чи збираються його везти в такому вигляді, медсестра з лікарні сказала звертатися на гарячу лінію й зачинила двері автомобіля.

"Медсестра зі швидкої, яка приймала хворого, сама була в шоці. Вона закутала його в тоненьке одноразове простирадло для операцій", – розповів він.

Радченко закликав знайти рідних або близьких чоловіка і притягнути до відповідальності працівників медзакладу. Волонтер додав, що пацієнт назвав себе Миколою Дозорцем з міста Марганець, але не знав, куди й чому його везуть.

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Що сказали у лікарні

Згодом інцидент у Нікопольській лікарні №1 прокоментували активістам із ГО "Прихист". Очільник відділення для хворих на коронавірус у цій лікарні Олександр Саморуков заявив, що людину, яка допустила таке ставлення до пацієнта, звільнять негайно.

Я навіть не буду виправдовуватись. Людина, яка допустила таке, буде звільнена негайно. Це не припустимо! Будуть зроблені всі висновки, і надалі такого не може бути, навіть при температурі +20 градусів,

– наголосив він.

Саморуков також додав: чоловік з відео – справді колишній пацієнт лікарні, його лікували від двосторонньої пневмонії. Коли ж він отримав негативний тест на COVID-19 (він не був інфікований), його перевезли для лікування за місцем проживання.

"У чоловіка були всі речі, одяг, пакети з ліками... Далі дії робітниці лікарні я коментувати не можу, бо це нонсенс, не може звичайними словами прокоментувати й дії молодшого персоналу… Скажу одне – чоловіка таки в швидкій зігріли, доправили до місця призначення, попросили вибачення у рідних", – додав він.