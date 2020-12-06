Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував початок вакцинації населення проти коронавірусу вже з наступного тижня.

За словами Трампа, розробка вакцин від COVID-19 просувається на небувалому раніше рівні. Про це він заявив 5 грудня у Вальдості, що в штаті Джорджія, йдеться у твіттері.

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Вона (вакцинація) розпочнеться наступного тижня, ми почнемо робити щеплення,

– заявив Дональд Трамп.

Крім того, розпочне щеплення з 8 грудня і Велика Британія. Протягом наступного тижня у країні будуть доступними 800 тисяч доз вакцин. Крім того, британський уряд компенсує кожному, хто страждає серйозними побічними ефектами вакцини, виплатою до 120 000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, 20 листопада американська компанія Pfizer спільно з німецьким партнером Biontech подали заявки для реєстрації своєї вакцини проти коронавірусу до Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США.

Прогноз вчених

Американські вчені, а саме фахівці Інституту систем вимірювань і аналізу при Університеті Вашингтона, прогнозують збільшення кількості жертв у США від коронавірусу до квітня 2021 року. Глава інституту вважає, що саме в квітні буде помітний перший ефект від масової вакцинації.

Масова вакцинація населення в 2021 році дасть нам шлях до нормального життя, але попереду нас чекають ще кілька важких місяців. Ми повинні бути уважними і захищатися від вірусу принаймні до квітня,

– заявив глава інституту Крістофер Мюррей.

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