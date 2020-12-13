В Україні можуть посилити карантинні обмеження раніше 8 січня. Кабінет Міністрів ухвалить таке рішення, якщо щодня виявлятимуть 32 – 35 тисяч нових хворих на COVID-19.

Таку інформацію заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.

Також читайте Інфікування тварин значно ускладнює боротьбу з COVID-19: дослідження

Подолання коронавірусної інфекції

За його словами, потрібно розуміти, скільки запровадили ліжок COVID-пакету.

Зараз ми говоримо про цифру 32 – 35 тисяч хворих за день. Але треба розуміти, скільки ліжок було забезпечено киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції,

– зазначив Немчінов.

МОЗ працює над ліжкофондом

Він звернув увагу на те, що окрім виявлених хворих важливо ще оцінювати кількість госпіталізованих. На його думку, уряд постійно збільшує ліжкофонд. Міністерство охорони здоров'я працює над тим, щоб, у разі необхідності, довести його до 90 тисяч.

Зазначимо! Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що якщо уряд не оголосить локдаун в січні, то доведеться терміново робити його в лютому. Більше про це читайте тут.

Також він додав: "У нас постійно збільшується кількість ліжок з забезпеченим киснем. Є завдання до кінця року вийти на понад 40 тисяч, а в перспективі — на 75 тисяч, якщо буде 90 тисяч ліжкомісць залучено в ковідному пакеті".

Коронавірус в Україні: що відомо