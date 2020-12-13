Локдаун можуть ввести раніше: в уряді назвали умови, за яких це можливо
В Україні можуть посилити карантинні обмеження раніше 8 січня. Кабінет Міністрів ухвалить таке рішення, якщо щодня виявлятимуть 32 – 35 тисяч нових хворих на COVID-19.
Таку інформацію заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.
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Подолання коронавірусної інфекції
За його словами, потрібно розуміти, скільки запровадили ліжок COVID-пакету.
Зараз ми говоримо про цифру 32 – 35 тисяч хворих за день. Але треба розуміти, скільки ліжок було забезпечено киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції,
– зазначив Немчінов.
МОЗ працює над ліжкофондом
Він звернув увагу на те, що окрім виявлених хворих важливо ще оцінювати кількість госпіталізованих. На його думку, уряд постійно збільшує ліжкофонд. Міністерство охорони здоров'я працює над тим, щоб, у разі необхідності, довести його до 90 тисяч.
Також він додав: "У нас постійно збільшується кількість ліжок з забезпеченим киснем. Є завдання до кінця року вийти на понад 40 тисяч, а в перспективі — на 75 тисяч, якщо буде 90 тисяч ліжкомісць залучено в ковідному пакеті".
Коронавірус в Україні: що відомо
- Станом на 13 грудня в Україні добовий приріст хворих на коронавірус 9 176. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників.
- За останню добу найбільше хворих зареєстрували у Києві (1 125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.
- За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 894 215 людей, з яких станом на 13 грудня видужали 501 564 хворих, померли під час хвороби – 15 154.
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