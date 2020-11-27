Кожного десятого працюючого аутиста звільнили через COVID-19.70% аутистів залишилися без звичної підтримки відповідних служб через пандемію коронавірусу.

Такі результати опитування оприлюднила провідна європейська асоціація "Аутизм-Європа". Опитування проводилося з 23 березня по 15 червня 2020 року та охопило 1811 учасників з 38 країн світу. Завдяки Міжнародній громадській організації "Дитина з майбутнім" українські аутисти теж брали участь в дослідженні, пише Здоров'я 24.

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Вплив карантину на людей з аутизмом / Фото Autism Europe

Асоціація "Аутизм-Європа" за допомогою опитування хотіла зрозуміти вплив карантинних обмежень у зв'язку з COVID-19 на людей з аутизмом та їхні сім'ї, соціально-економічні наслідки, вплив на систему охорони здоров'я,

– розповіла Інна Сергієнко, Консул "Аутизм-Європа" від України та засновник МГО "Дитина з майбутнім".

Базові потреби

85% опитаних розповіли, що в їхніх країнах вживали офіційні заходи, щоб люди залишалися вдома через поширення COVID-19. Такі карантинні обмеження змусили родини проводити більше часу разом ніж зазвичай, що призвело до напруженості. Вона посилювалась і відсутністю доступу до служб підтримки.

"Зважаючи на мій психічний стан, проблема у тому, що я живу не один і більше не можу спокійно відпочити. Квартира занадто маленька", – розповів аутист з України. Не краща ситуація і серед тих людей з аутизмом, які проживають в спеціальних закладах – вони теж важко переживають епідемію, оскільки обмежені відвідини родин чи друзів та доступ до відкритого простору.

73% опитаних зазначили, що потреби людей з аутизмом та їхніх сімей не були задоволені належним чином під час спалаху COVID-19. 60% респондентів сказали, що було спеціальне положення і дозволялося виходити на вулицю під час спалаху COVID-19. 28% зазначили, що нічого подібного не було, а 11% опитаних не знали, чи є такі правила чи ні.

Підтримка

Близько 70% опитаних відзначили, що їхній зв'язок зі службою підтримки перервався. Тільки чверть (26%) опитаних заявила такий зв'язок продовжується.



Служби підтримки під час пандемії гірше працюють / Фото Autism Europe

Міжнародне опитування продемонструвало, що коли сім'ї людей з аутизмом намагалися отримати доступ до елементарних послуг, таких як магазини, аптеки, служби доставки близько половини опитаних мали труднощі.

Фінансовий стан

Спалах COVID-19 вплинув також на фінансову ситуацію "аутистичних" сімей. Так, майже кожен третій відмітив, що не мав змоги працювати вдома; 10% респондентів мали піклуватися про родича, а 7% були звільнені з роботи.



Багато людей з аутизмом втратили роботу / Фото Autism Europe

Інна Сергієнко “Щоб подолати негативні наслідки, які показало опитування, асоціацією "Аутизм-Європа" було рекомендовано створити фонд "Europian Solidarity" для подолання наслідків короткотривалого безробіття та безробіття людей з інвалідністю та їхніх родичів. Також буде доцільно збільшити кількість доступної для аутистів роботи, бо дистанційна зайнятість стала звичною для деяких секторів”.

"Є і простіші речі, які теж допоможуть аутистам почуватися комфортніше – країни повинні подбати про доступність магазинів для людей з аутизмом та їхніх родичів (за необхідності) за допомогою встановлення спеціальних годин та комунікації з аутистами та суспільством. Також важливо знизити паніку у суспільстві, щоб люди з аутизмом та їхні родичі могли купувати собі їжу та необхідне" – зазначила Сергієнко.



Фінансовий стан людей з аутизмом / Фото Autism Europe