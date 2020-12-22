За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіло 979 тисяч людей. За минулу добу найбільша кількість нових випадків вже традиційно зареєстрована у Києві – 1 159.

В одному з інтерв'ю голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що тест на антиген – це альтернатива ПЛР, але дешевше, ефективніше і швидше. Детальніше про коронавірус у столиці та тестування тестом на антиген він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Заміна "золотого стандарту"

За його словами, ПЛР-діагностика є "золотим стандартом" у всьому світі, від неї не потрібно відходити.

Але експрес-дослідження можуть швидко виявити антиген і антитіла. Такі тести доцільно проводити як первинна діагностика, як скринінг для швидкого отримання діагнозу,

– розповів Рубан.

Він відзначив, що в Україні вже зареєстровано приблизно 10 видів антигенів. Після позитивного результату на антиген, потрібно обов'язково, згідно з рекомендаціями ВООЗ, провести повторне підтвердження діагнозу.

Де можна зробити тест

Наразі тести на антиген можна зробити у будь-якій лабораторії: і у приватній, і в державній. Але остаточне рішення повинен ухвалити лікар, який визначає діагноз та назначає відповідне лікування.

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Тести використовують в Україні

Як сказав експерт, позитивні результати тестів на антиген зараховують в загальну статистику МОЗу щодо кількості виявлених хворих. Є спеціальна таблиця, програми, які заповнюють усі лабораторії.

Коронавірус в Україні: коротко