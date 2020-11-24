На Тернопільщині до боротьби з COVID-19 залучають студентів-медиків
У Тернопільській області студентів-медиків почали залучати до лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Тернопільська облдержадміністрація звернулася до студентів та викладачів Тернопільського національного медичного університету з проханням допомоги у боротьбі з COVID-19. Про це повідомила Тернопільська ОДА на сторінці у фейсбуці.
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В ОДА заявили, що місцеві медики працюють у постійній напрузі. Крім того, почала відчуватися нестача медичного персоналу, відтак вони вирішили просити допомоги у студентів та викладачів.
Частина спеціалістів зголосилася допомогти. Це як студенти, так і викладачі. Серед них один лікар-анестезіолог у пенсійному віці, студент, який працює в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги у Тернополі,
– розповіли у пресслужбі.
Всіх, хто погодився допомогти у боротьбі з поширенням коронавірусу, влаштували на умовах цивільно-правових договорів. Відтак всі медики, серед яких є студенти, отримають оплату залежно від категорії, в якій працюють.
Станом на 24 листопада в Україні зареєстрували 647 976 інфікованих коронавірусом, померло під час перебігу COVID-19 – 11 263 пацієнтів. Одужали – 299 358 хворих.
Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу
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