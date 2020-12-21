Представники урядів країн Євросоюзу у Брюсселі збираються на термінове засідання через новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії.

Засідання відбудеться о 12:00 за Києвом. Про це повідомляє ЄП із посиланням на ВВС.

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Швидкість, з якою європейські уряди оголосили про заборону на поїздки з Великобританії, показує масштаб тривоги,

– йдеться в повідомленні.

Крім того, ймовірно Європейське агентство з лікарських засобів затвердить вакцину проти COVID-19 Pfizer-BioNTech, яку вже використовують у Британії та США.

Що відомо про мутацію вірусу в Британії

4 грудня у МОЗ країни оголосили, що виявили новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни.

За даними прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона, мутація коронавірусу може бути на 70% більш заразною, ніж SARS-CoV-2.

З новим штамом пов'язують стрімке зростання кількості заражень, що спостерігається в Англії останні 2 тижні.

Поки експерти переконані, що вакцина попри мутацію вірусу буде ефективною, а штам не створює більшого ризику ускладнень та смертей.

Втім, уряд Великої Британії вирішив вдатися до рішучих заходів: оголосили про запровадження локдауну для понад 16 мільйонів мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво.

Важливо! У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що нову мутацію вірусу виявили не лише у Британії, а також в Данії, Нідерландах та Австралії.