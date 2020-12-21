Термінове засідання країн ЄС через нову мутацію коронавірусу: деталі
Представники урядів країн Євросоюзу у Брюсселі збираються на термінове засідання через новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії.
Засідання відбудеться о 12:00 за Києвом. Про це повідомляє ЄП із посиланням на ВВС.
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Швидкість, з якою європейські уряди оголосили про заборону на поїздки з Великобританії, показує масштаб тривоги,
– йдеться в повідомленні.
Крім того, ймовірно Європейське агентство з лікарських засобів затвердить вакцину проти COVID-19 Pfizer-BioNTech, яку вже використовують у Британії та США.
Що відомо про мутацію вірусу в Британії
- 4 грудня у МОЗ країни оголосили, що виявили новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни.
- За даними прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона, мутація коронавірусу може бути на 70% більш заразною, ніж SARS-CoV-2.
- З новим штамом пов'язують стрімке зростання кількості заражень, що спостерігається в Англії останні 2 тижні.
- Поки експерти переконані, що вакцина попри мутацію вірусу буде ефективною, а штам не створює більшого ризику ускладнень та смертей.
- Втім, уряд Великої Британії вирішив вдатися до рішучих заходів: оголосили про запровадження локдауну для понад 16 мільйонів мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво.
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