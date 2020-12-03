Донорський проєкт ZdaiBlood запустив кампанію для молоді, в рамках якої хоче розвінчати головні міфі, щодо донорства крові, які також часто пов'язують із татуюванням. Організатори розповіли, що досі багато молодих людей побоюються здавати кров саме через те, що мають татуювання.

Зокрема, за інформацією ZdaiBlood, три з десяти запитів у Google, що пов'язані із татуюваннями, стосуються саме донорства крові. Тобто, кожен третій цікавиться, які існують обмеження та як впливає розмір нанесеного зображення на термін відсторонення від донорства крові.

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Ось кілька популярних запитів

Я ж не можу бути донором, бо маю тату. Правильно?

Робив тату пару місяців тому і хочу здати кров, та це ж нічого?

Та в мене малеееньке тату, невже це обмеження?

Насправді ж єдиним обмеженням є те, що стати донором можна через рік після нанесення татуювання.

Для того, щоб донести цю інформацію, відповісти на головні питання і розвіяти усі стереотипи, організація об’єдналась із тату-студією і запустила кампанію "Тату набивай – кров здавай". Проєкт приурочений до Всесвітнього дня добрих справ Щедрий Вівторок та реалізується за фінансової підтримки Zagoriy Foundation.

Які ще є обмеження до здачі крові

Віком не молодше 18 років та не старше 60 років. Вага повинні бути не менше 50 кілограмів.

Якщо ви хворіли на грип, ГРВІ чи ангіну, перед здачею крові повинно минути більше як місяць. Натомість після останнього візиту до стоматолога повинно минути не менше 10 днів.

Якщо у людини є хронічні захворювання печінки, психічні захворювання, грибкові ураження шкіри, бронхіальна астма, гіпертонія 2-3 ступеня та інші.

Нещодавня імунізація. Залежно від типу вакцини, після щеплення до здачі крові повинно пройти від 10 днів до одного року.



Як підготуватися до здачі крові на донорство / Інфографіка 24 каналу