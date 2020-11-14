На тлі покращення епідеміологічної ситуації влада Словаччини вирішила послабити карантинні обмеження. З 16 листопада там знову дозволили працювати кінотеатрам, басейнам, церквам та театрам.

Втім, заклади мають бути заповненими щонайбільше на 50%, повідомляє Actuality.

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Люди повинні сидіти через ряд або у шаховому порядку. На вході перевірятимуть температуру, а споживати їжу та напої у кінотеатрах ще заборонено.

Спортзалам та басейнам дозволили приймати максимум 1 людину на 15 квадратних метрів. А також регулярно здійснювати дезінфекцію приміщень.

Довідка. За добу 13 листопада у Словаччині виявили 1 771 нового хворого, натомість одужали 2 585 людей. "Такої хорошої п'ятниці у нас не було з 9 жовтня", – відреагував прем'єр Ігор Матович.

Водночас режим надзвичайної ситуації у країні, який мав завершитися 14 листопада, продовжили на 45 днів.

Масове тестування у Словаччині

Напередодні у Словаччині протестували на COVID-19 понад 1,5 мільйона людей, а це – майже третина населення. Тестування проводять безкоштовно, аби зупинити другу хвилю коронавірусу.

Ті, у кого все ж діагностують хворобу, змушені дотримуватися двотижневої самоізоляції. Те ж саме доведеться зробити тим, хто відмовляється перевірити, чи хворіє.

Зауважимо, що станом на 14 листопада у Словаччині виявили 85 567 хворих на коронавірус. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 510 людей. Одужати вдалося 29 024 пацієнтам.