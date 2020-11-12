У світі зафіксували 52,4 мільйона випадків COVID-19
Станом на ранок 12 листопада у світі виявили 52 113 080 випадків зараження коронавірусом. 1 284 189 людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 33 917 043 людей одужали.
За минулу добу у світі зафіксували понад 200 тисяч нових випадків зараження. Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.
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З позитивних новин – за минулу добу, 11 листопада, 160 655 людей одужали. Загалом з початку пандемії коронавірус подолали 33 917 043 людини.
На жаль, 1 284 189 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 10 400 227,
- Індія – 8 683 916,
- Бразилія – 5 747 660;
- Франція – 1 914 928;
- Росія – 1 822 345.
Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:
- США – 241 798;
- Бразилія – 163 368;
- Індія – 127 571;
- Мексика – 95 842;
- Велика Британія – 50 457.
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