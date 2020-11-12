Станом на ранок 12 листопада у світі виявили 52 113 080 випадків зараження коронавірусом. 1 284 189 людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 33 917 043 людей одужали.

За минулу добу у світі зафіксували понад 200 тисяч нових випадків зараження. Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.

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З позитивних новин – за минулу добу, 11 листопада, 160 655 людей одужали. Загалом з початку пандемії коронавірус подолали 33 917 043 людини.

На жаль, 1 284 189 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 10 400 227,

Індія – 8 683 916,

Бразилія – ​​5 747 660;

Франція – 1 914 928;

Росія – 1 822 345.

Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

США – 241 798;

Бразилія – ​​163 368;

Індія – 127 571;

Мексика – 95 842;

Велика Британія – 50 457.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу