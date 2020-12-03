Довгоочікувана вакцина проти COVID-19 йде в маси. Вже з наступного тижня Велика Британія почне масове вакцинування населення від недуги. Країна стала першою західною країною, яка отримала ліцензію на вакцину проти COVID-19.

Перші дози вакцини надійдуть найближчими днями, а закупили їх чимало – у кількості в 40 мільйонів. Про те, як світ готується до масової вакцинації та прогнози щодо України – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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За словами міністра охорони здоров' Британії, вакцинація проти COVID-19 буде одним з найбільших цивільних логістичних зусиль. Він визнає, що виникатимуть проблеми та ускладнення.

"Але я знаю, що ми впораємось. Головна мета вакцинації – захистити людей від COVID-19, аби ми могли повернутися до нормального життя", – наголосив Мет Хенкок.

США планує вакцинувати близько 20 мільйонів людей до кінця 2020 року

Великі плани на вакцину і в США. Там розпочнуть масову вакцинацію ще до Різдва. Відтак до кінця 2020 року планують щепити 20 мільйонів людей. Це трохи більше, ніж 5% населення.

Перші партії вакцини вже доставили на склади в США і готують для транспортування.

Тільки-но уряд надасть виробникам дозвіл на використання, ми готові транспортувати. Щойно буде дозвіл, ми – за роботу,

– розповів генеральний директор DHL Global Forwarding Девід Голдберг.

Україна готує стратегію вакцини проти COVID-19

У своєрідній черзі до виробників вакцин – нині увесь світ. Угоди про закупівлю підписують заздалегідь, навіть до схвалення у національному законодавстві. Над стратегією вакцинації вже кілька тижнів працює і українське Міністерство охорони здоров'я.

Її обіцяють представити вже наступного тижня. "У нас є розгалужена система звичайної вакцинації. Є питання щодо зберігання вакцини при -70 градусів. Але вже зараз є розуміння цього. Ми наразі допрацьовуємо фінальний документ", – відзначив очільник МОЗ Максим Степанов.

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Кабінет Міністрів вже звільнив від податків імпортні вакцини проти COVID-19/ Українська влада очікує, що у межах міжнародної програми COVAX Україна отримає близько 8 мільйонів доз препарату.

Однак кампанія з вакцинації, за найоптимістичнішими оцінками українських чиновників, почнеться не раніше, ніж у травні 2021 року. І першими препарат отримають:

медики;

армійці;

нацгвардійці;

освітяни.

Тим часом у ВООЗ заявляють, для здолання коронавірусу треба, щоб були вакциновані понад 60% населення планети. Для цього потрібно близько 7,5 мільярдів вакцин.

Досягти таких показників можна за 1,5 – 2 роки. А поки цього не станеться, світ, напевно, так і житиме у часткових карантинних обмеженнях.