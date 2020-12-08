Ексміністерка охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що поки дуже рано говорити про успішність протидії COVID-19 в Україні. За її словами, "показове висвітлення вигідних керівництву МОЗ показників та статистики лише погіршує стан речей, адже створює ілюзію контролю за ситуацією, що є неправдою".

Як написала Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці, традиційно після вихідних в Україні фіксують зниження кількості зафіксованих випадків COVID-19, при цьому останній тиждень керівництво МОЗ постійно звітує про зменшення захворюваності на COVID-19 через щоденну статистику.

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Коли міністр (очільник МОЗ – Максим Степанов) розповідає, що все під контролем, а в реальності люди чекають на результати тестів тижнями, платять за тести свої гроші, не можуть потрапити в лікарню чи в паніці шукають кисень для своїх близьких — це дуже тривожний сигнал, який вказує на те, що хтось маніпулює та поширює брехню,

– заявила Уляна Супрун.

Колишня глава МОЗ наголосила, що на десятому місяці пандемії замість неправдивої статистики і звітування про успіхи, українці заслуговують на ефективну систему тестування, відстеження контактів та належну медичну допомогу.

"Очевидно, що їм дуже хочеться продемонструвати успішність карантину вихідного дня. Але загальна кількість виявлених випадків нічого не значить без інтерпретації інших важливих показників, які чомусь ніхто так не анонсує, як щоденну статистику", – наголосила вона.



Супрун заявила, що українці заслуговують на належну медичну допомогу / Фото: Getty Images

Ексміністерка наголосила, що за листопад-початок грудня в обсягах тестування абсолютно нічого не змінилося.

"Кількість тестів не збільшилася, коефіцієнт позитивності не зменшився, а подекуди зріс, державні лабораторії МОЗ України роблять приблизно половину тестів, решту — приватні і комунальні лабораторії. Українці продовжують платити за ці тести зі своєї кишені", – додала Супрун.



В обсягах тестування за місяці в Україні нічого не змінилося / Фото: Getty Images

Ситуацію в Україні, за даними Супрун, погіршує і те, що не відбувається відстеження контактів виявлених інфікованих. Також для розуміння картини захворюваності та оцінки ситуації потрібно аналізувати показники госпіталізованих людей, реанімацій та підключень до апаратів ШВЛ.

"З досвіду країн, які його впровадили рішуче й від початку, – Південної Кореї, Тайвані, Гонконгу, Нової Зеландії, Німеччини – стає зрозуміло, що ця стратегія критично важлива, аби взяти поширення вірусу під контроль. Як це відбувається в Україні? Коротка відповідь — фактично ніяк. Ця ланка в Україні провалена повністю від початку", – пояснила ексглава МОЗ.