Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, як таксист під час поїздки попросив її з чоловіком вийти з авто на півдорозі через прохання привідчинити вікно.

Цікаво те, що водій відмовився привідчинити вікно, бо боявся захворіти через протяг і запропонував ексміністерці вийти на півдорозі. Про це Супрун розповіла на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Ми з Марком щоразу, як замовляємо таксі, просимо водіїв трохи відчинити хоча б одне вікно. Сьогодні вчинили так само — попросили опустити скло на одному вікні на 2 сантиметри нижче. Але водій сказав, що не хоче цього робити через те, що утвориться протяг. А він боїться захворіти", – написала ексглава МОЗ.

Після цього вона розповіла водію, що від протягу не передаються небезпечні збудники хвороб, на відміну від задушливого повітря.

Пробували розказати про дослідження. Але він не захотів нас чути. Натомість запропонував вийти на півдорозі з авто. Водій злякався міфічного протягу більше, ніж реального COVID-19,

– сказала Супрун.

Ексочільниця МОЗ наголосила, що коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом і зараження може трапитися при тривалому контакті (довше 15 хвилин) та на близькій відстані (менше 1,5 метри) від інфікованої людини. Ризик захворіти зростає, якщо контакт відбувається у невеликому та погано провітрюваному приміщенні і таксі є чудовим прикладом для цього.



З відчиненим вікном у машині зменшується ризик передачі COVID-19 / Фото: Getty Images

З відчиненим вікном у машині зменшується ризик передачі коронавірусу

На початку грудня з'явилися результати дослідження стосовно зниження ризику передачі SARS-CoV-2 в авто. Вчені розробили комп’ютерну модель, що імітувала потік повітря всередині компактного автомобіля. Відтак на основі моделі дослідники показали два сценарії їзди в машині і виявили, що з відчиненими вікнами подорож стане безпечнішою.

Найгіршим сценарієм є їзда з зачиненими наглухо вікнами й кондиціонером чи опаленням. Вентиляційна система автомобіля не дозволяє повітрю циркулювати так само добре, як кілька відчинених вікон.

"Навіть 1 чи 2 відчинені вікна зроблять поїздку більш безпечною", – додала Супрун, яка викликала інше таксі, де водій спокійно відчинив вікно на прохання й довіз до пункту призначення.



З відчиненим вікном у машині зменшується ризик передачі COVID-19 / Фото: Getty Images