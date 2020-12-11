Створили помідори з ліками проти хвороби Паркінсона
Вчені вивели помідори з інтегрованими ліками проти хвороби Паркінсона. Це допоможе розв'язати одразу дві проблеми.
Генномодифікований помідор з ліками проти хвороби Паркінсона допоможе розв'язати дві основні проблеми – побічні ефекти від синтетичного препарату та доступність речовини в бідних країнах. Дослідження науковців опубліковане у журналі Metabolic Engineering.
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Вчені з кафедри метаболічної біології та біологічної хімії Центру Джона Інеса (Велика Британія) створили помідор з ліками проти хвороби Паркінсона під назвою L-DOPA – амінокислотний попередник дофаміну.
Науковці модифікували плід томату додавши ген, який відповідає за синтез L-DOPA в буряках. Загалом L-DOPA виробляється з амінокислоти тирозину, яка є в багатьох продуктах.
У підсумку вчені досягли рівня 150 міліграм L-DOPA на кілограм томатів. Відтепер залишається створити виробничий конвеєр, де L-DOPA вилучатимуть з помідорів і очищатимуть до лікарського препарату.
Для чого це потрібно
- Нині найпоширеніша форма препарату проводиться шляхом хімічного синтезу, але є і природні джерела L-DOPA. Відомо лише кілька рослин, які містять цю молекулу і найчастіше вона присутня в насінні.
- По суті, вчені зуміли створити природне джерело з лікарським препаратом у досить високих концентраціях.
- Генномодифікований помідор є економічно вигідним способом виробництва L-DOPA, який можуть використовувати регіони навіть з дуже слабкою інфраструктурою.
- Окрім цього, природне джерело препарату дасть доступ до необхідних ліків тим людям, які мають побічні ефекти від хімічно синтезованої L-DOPA.
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