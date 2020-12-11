Вчені вивели помідори з інтегрованими ліками проти хвороби Паркінсона. Це допоможе розв'язати одразу дві проблеми.

Генномодифікований помідор з ліками проти хвороби Паркінсона допоможе розв'язати дві основні проблеми – побічні ефекти від синтетичного препарату та доступність речовини в бідних країнах. Дослідження науковців опубліковане у журналі Metabolic Engineering.

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Вчені з кафедри метаболічної біології та біологічної хімії Центру Джона Інеса (Велика Британія) створили помідор з ліками проти хвороби Паркінсона під назвою L-DOPA – амінокислотний попередник дофаміну.

L-DOPA Препарат розробили ще 1967 році й він досі є одним із потрібніших ліків проти Паркінсона.

Науковці модифікували плід томату додавши ген, який відповідає за синтез L-DOPA в буряках. Загалом L-DOPA виробляється з амінокислоти тирозину, яка є в багатьох продуктах.

У підсумку вчені досягли рівня 150 міліграм L-DOPA на кілограм томатів. Відтепер залишається створити виробничий конвеєр, де L-DOPA вилучатимуть з помідорів і очищатимуть до лікарського препарату.

Для чого це потрібно