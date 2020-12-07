Вчені розробили новий саморегульований інсулін і випробували його на тварин. Молекула випускає потрібну кількість інсуліну в залежності від рівня цукру в крові.

Інсулінова проблема

Головною метою розробки нового інсуліну, який "підлаштовується" під рівень глюкози в крові, була профілактика передозувань цим препаратом. Підтримання нормального рівня глюкози при цукровому діабеті – складне завдання, пише Chemistry, A European Journal.

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Якщо людина вводить більшу кількість інсуліну, ніж потрібно, може розвинутися гіпоглікемія – небезпечне для життя зниження рівня цукру в крові. Ця проблема особливо важлива при цукровому діабеті 1 типу.

Новий інсулін

Молекулу, яку створили вчені, відрізняє те, що кількість інсуліну, яку вона випускає, залежить від рівня цукру в крові. Ті форми "повільного" інсуліну, які зараз використовують в медичній практиці, можуть забезпечувати тільки його тривале уповільнене виділення.

Інсулін виділяється в кров, коли ця речовина піддається гідролізу. Інтенсивність залежить від концентрації глюкози.

Вчені повідомляють, що нова інсулінова молекула була ефективною в експериментах у пробірці та в випробуванні на щурах. Це перше дослідження, яке показало, що такі сполуки дійсно можуть працювати в живому організмі, попередні спроби не були успішними.