Міністерство охорони здоров'я завершує розробку стратегії вакцинації від коронавірусу. Кажуть, вона повинна бути готова вже на початку наступного тижня.

МОЗ врахує умови зберігання вакцини

Робота з підготовки до вакцинації триває вже кілька місяців і є розуміння того, як забезпечити доставлення вакцини в Україну та забезпечити належні умови її зберігання. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

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У нас є розгалужена система звичайної вакцинації. Є питання по зберіганню вакцини при -70 градусів. Але вже зараз є розуміння цього. Ми зараз допрацьовуємо фінальний документ,

– зазначив Максим Степанов.

Найближчим часом стратегію вакцинації представлять

Очільник МОЗ запевнив, що в кінці цього – початку наступного тижня відомство надасть стратегію вакцинації з урахуванням усіх можливостей, зокрема того, як будуть проводити вакцинацію, де будуть центри, в які терміни і які категорії громадян будуть вакцинуватися в першу чергу, в другу і так далі.

Зверніть увагу: згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", готові вакцинуватись проти COVID-19 всього 55% опитаних українців, якщо вакцину їм нададуть безкоштовно. Натомість заплатити за такий препарат готові лише 35%.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу