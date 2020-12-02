Стратегія вакцинації проти коронавірусу буде готова на наступному тижні, – Степанов
Міністерство охорони здоров'я завершує розробку стратегії вакцинації від коронавірусу. Кажуть, вона повинна бути готова вже на початку наступного тижня.
МОЗ врахує умови зберігання вакцини
Робота з підготовки до вакцинації триває вже кілька місяців і є розуміння того, як забезпечити доставлення вакцини в Україну та забезпечити належні умови її зберігання. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.
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У нас є розгалужена система звичайної вакцинації. Є питання по зберіганню вакцини при -70 градусів. Але вже зараз є розуміння цього. Ми зараз допрацьовуємо фінальний документ,
– зазначив Максим Степанов.
Найближчим часом стратегію вакцинації представлять
Очільник МОЗ запевнив, що в кінці цього – початку наступного тижня відомство надасть стратегію вакцинації з урахуванням усіх можливостей, зокрема того, як будуть проводити вакцинацію, де будуть центри, в які терміни і які категорії громадян будуть вакцинуватися в першу чергу, в другу і так далі.
Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу
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