Степанова хочуть звільнити до кінця року, шукають заміну, – ЗМІ
Максима Степанова планують звільнити з посади глави Міністерства охорони здоров'я до кінця 2020 року. ЗМІ пишуть, що наразі йому шукають заміну, але через ситуацію з коронавірусом це непросто.
Перспективи звільнення з посади Максима Степанова прокоментували "Українській правді" джерела з оточення Володимира Зеленського та близькі до роботи МОЗ.
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Адже у теперішніх умовах будь-хто, хто обійме цю посаду, по суті матиме завершення кар'єри, "бо через COVID-19 хорошим міністром бути не вийде".
Наразі кандидатом є головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він має великі амбіції та вже втомився бути на своїй посаді. Його кандидатуру підтримує, зокрема, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Співрозмовник в оточенні Зеленського розповів, що у роботі Степанова дещо розчарувалися.
Степанов, ми думали, класний менеджер. Але він, наприклад, дає доручення про доставку кисню на області, а потім може це зовсім не контролювати,
– зазначив співрозмовник.
Та додав, що все робиться "якось в ручному управлінні".
Хто ще раніше говорив про відставку Степанова
- Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що в Офісі Президента й Кабміні погодили відставку очільника МОЗ Степанова.
- За словами парламентаря, ще 13 листопада в уряді підписали документ, який розпочне процес звільнення міністра. Через це він почав екстрено шукати голоси проти власної відставки та пішов на лікарняний.
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